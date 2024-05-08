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Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву для разговора с Путиным

Источник:
«Известия»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 8 мая прибыл с визитом в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Самолет Пашиняна приземлился в одном из столичных аэропортов. Армянский премьер также должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков напомнил, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ и намерена воздерживаться от финансирования организации, но при этом не отказывается от полного участия в ней.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.


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scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились