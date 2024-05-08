Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 8 мая прибыл с визитом в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Самолет Пашиняна приземлился в одном из столичных аэропортов. Армянский премьер также должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков напомнил, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ и намерена воздерживаться от финансирования организации, но при этом не отказывается от полного участия в ней.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.