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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые являются украинскими аналогами военкоматов, в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации получили право раздавать повестки круглосуточно.

Теперь повестки военнообязанным смогут вручать по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу, пишет издание «Страна.ua».

Помимо военкомов правом раздачи повесток наделяются группы оповещения, в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации, а также представители местных администраций, руководство предприятий и учреждений.

В состав таких групп могут входить полицейские, местные власти, представители учебных заведений или управляющий многоквартирным домом. После проведения оповещения будут подаваться отчеты о количестве выписанных и врученных повесток.

При этом повестка будет считаться врученной по почте, даже если гражданин отсутствует по месту жительства. Новый закон, ранее подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вступил в силу 18 мая.

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Оборона #Армия
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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

Shader23

ты с дивана-то встать не можешь, еще и о рогатке вздумал говорить

hunter967

Такими шагами они смогут подорвать только свой пупок