Главным призом игры «Морской бой» на S ibnet.ru станет инновационный игровой роутер RT-X. Удачливых флотоводцев ждет еще множество призов от Ростелекома.

Игра «Морской бой» продлится с 7 по 26 мая. Основные игровые правила идентичны давно знакомой игре на клеточных листочках. Но в онлайн-версии ежедневно будет доступно пять обычных боев, а после каждых 10 откроется супербой. В нем будет только по одному кораблю и всего 20 ходов.

За победы начисляются игровые баллы, за проигрыши — снимаются. Дополнительные баллы можно зарабатывать за ответы на вопросы викторины, размещенной на странице игры. Победителем станет тот, кто наберет больше всех баллов.

Правила морского боя просты. Сражение разыгрывается на двух полях в клеточку 10 на 10 квадратов. На одном расположен флот противника и он покрыт «туманом войны», на втором — корабли игрока. Побеждает тот, кто первым потопит всю эскадру противника.

Главная награда — роутер RT-X. Это совместная разработка Ростелекома и гиганта IT-отрасли — Huawei. Устройство создано специально для геймеров с учетом всех нюансов игрового процесса.

Роутер отдает приоритет игровому трафику. За счет встроенных алгоритмов искусственного интеллекта устройство минимизирует задержку передачи пакетов к игровым серверам, обеспечивая минимальный пинг и оптимальный режим доступа.

У роутера восемь скрытых внутри корпуса мощных антенн. Он может работать в двух диапазонах одновременно. Благодаря технологии MIMO (4 на 4 в диапазонах 2,4 и 5 ГГц) обеспечивается качественное покрытие сигналом Wi-Fi до 300 квадратных метров с суммарной скоростью более 2 гигабит в секунду.

Игроки, занявшие второе и третье место, получат лампы с блютус-колонкой и беспроводной зарядкой.

Также среди призов — портативная блютус-колонка, пауэрбанк, блютус-клавиатура и набор из компьютерной мыши и коврика.