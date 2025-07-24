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Как убрать пароль при запуске Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11
Фото: © Sibnet.ru
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код, заданные при первоначальной настройке. Иногда удобнее, чтобы вход осуществлялся автоматически, сразу после запуска ПК. Для этого есть два основных способа.

Вход в Windows 11 возможен с помощью двух типов учетных записей — локальной и привязанной к аккаунту Microsoft. В обоих случаях для защиты профиля используется пароль, который необходимо каждый раз вводить на экране блокировки.

Автоматический вход (без пароля) связан с рисками — общий уровень безопасности операционной системы в этом случае снижается. Поэтому использовать такой способ лучше на домашнем компьютере. А в офисе пароль оставить, чтобы он защищал конфиденциальные данные.

Стандартное отключение запроса пароля

Проще всего отключить запрос ввода пароля для входа в Windows через панель управления учетными записями пользователей. Для этого необходимо нажать сочетание клавиш Win+I и перейти в раздел «Учетные записи» и далее «Варианты входа».

В разделе «Дополнительные параметры» сначала потребуется отключить пункт «Для повышения безопасности разрешите вход Windows Hello для учетных записей Microsoft на этом устройстве».

Далее следует нажать клавиши Win+R, ввести netplwiz или control userpasswords2 и нажать Enter. Откроется окно со списком пользователей, в котором нужно снять отметку «Требовать ввод имени пользователя и пароля» для нужного пользователя.

При применении потребуется ввести пароль и подтверждение пароля. Вводить нужно именно пароль Windows 11 от локальной учетной записи или учетной записи Microsoft, а не пин-код, заданный при настройке операционной системы.

Если все действия выполнены правильно, после перезагрузки компьютера или ноутбука пароль при входе в Windows 11 больше не будет запрашиваться. Метод работает как для учетных записей Microsoft, так и для локальной учетной записи.

Полезная утилита

Существует более простой вариант отключения запроса пароля при входе в Windows 11, однако для этого потребуется скачать бесплатную утилиту Autologon на сайте Microsoft и распаковать архив с ней в удобное расположение.

После этого останется запустить скачанную утилиту. В окне программы автоматически будут вставлены имя текущего пользователя и компьютера. Необходимо ввести текущий пароль и нажать кнопку «Enable» для активации входа без пароля.

Зашифрованный пароль хранится в ветке HKLMSECURITYPolicySecrets. Введенный в программу пароль не хранится в открытом виде, но алгоритм шифрования не очень стойкий, поэтому технически подкованный пользователь сможет расшифровать его.

Настроенный такими способами автоматический вход происходит только при включении или перезагрузке компьютера. Если ПК переходит в режим сна или у него блокируется экран с помощью комбинации Win+L, для разблокировки все равно потребуется ввести пароль. 

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