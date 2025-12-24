НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком запустил сборку ТВ‑приставок Wink в России

Источник:
Sibnet.ru
Приставка Wink
Фото: © Sibnet.ru

Компания «Цифровые Телевизионные Системы» соберет 70 тысяч приставок Wink Box Mini для Ростелекома, сообщила пресс-служба производителя. Ранее приставки собирали в Китае.

Сборка ведется со скоростью 150 штук в час, первая партия из 20 тысяч устройств будет отгружена в январе, отмечается в сообщении. Портативная приставка Wink Box Mini обеспечивает доступ к экосистеме Wink Ростелекома.

Wink Box Mini превращает обычный телевизор в мультимедийный центр, для этого достаточно подключить приставку к ТВ по HDMI. Она оснащена четырехъядерным чипом, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.

Поддерживаемые видеоформаты: AVI, MPEG-4, H.264 и H.265. Wink Box Mini работает на Android Wink OS (на базе Android 11). У нее есть встроенный голосовой помощник «Маруся», который находит фильмы и сериалы, а также включает ТВ-каналы.

Новости #Оборудование
Сетевой фильтр
