Ростелеком начал установку роутеров нового поколения

Ростелеком приступил к установке Wi-Fi-роутеров шестого поколения с передовым чипсетом AX3000 по всей стране, сообщила пресс-служба компании.

Роутеры с Wi-Fi 6 обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Особенности Wi-Fi 6 гарантируют стабильную работу интернета в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия в большой квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции, устройство уже оснащено mesh-технологией.

Благодаря современным технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее. Кроме этого Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно.

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета Ростелекома. Оборудование доступно по России, при этом опробовать его в течение 30 дней можно бесплатно в рамках акции «Тест-драйв».