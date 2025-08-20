НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Смартфон упал в воду: что делать для спасения

Источник:
Sibnet.ru
431 0
Просушка смартфона рисом
Несмотря на популярность, просушка смартфона рисом считается неэффективной
Фото: © Sibnet.ru
Проще всего вывести из строя смартфон, намочив его. Спасти намоченный гаджет реально, однако для этого необходимо следовать четкому алгоритму и не терять времени.

Смартфоны бывают влагозащищенные — в их спецификациях указан параметр IP. После IP указано первое число, показывающее уровень защиты от пыли, вторая цифра — показатель защищенности от влаги.

Чем вторая цифра в параметре IP выше, тем сильнее устройство защищено от влаги. Например, IPx4 обеспечивает защиту от брызг, а с устройством IPX8 можно нырять на глубину до полутора метра.

Про защиту смартфона

Выключаем и разбираем

Если смартфон упал в воду, первым делом необходимо полностью выключить гаджет и снять чехол. Если аккумулятор съемный — немедленно вынуть. Попадание жидкости на контакты работающего устройства грозит коротким замыканием. После этого для реанимации потребуется дорогостоящий ремонт.

Затем следует достать из смартфона SIM-карты и карту памяти (если она есть). Можно протереть их спиртом, чтобы избежать окисления. Для просушки достаточно оставить в теплом месте на сутки.

Правильно сушим

Для начала следует протереть корпус телефона бумажной салфеткой или мягкой тканью, которая хорошо впитывает воду. Затем энергично потрясти смартфон, чтобы выгнать влагу из портов и разъемов. При необходимости протереть снова.

Даже заработавший после купания смартфон может вскоре выйти из строя из-за постепенного окисления контактов. Понять это можно по внезапно проявившимся проблемам с сенсором, динамиком или физическими кнопками.

Чтобы избавиться от воды, следует оставить телефон в теплом месте минимум на 48 часов. За это время влага должна испариться естественным образом. После этого следует аккуратно прогреть устройство бытовым феном и попробовать включить.

Какие способы неэффективны

Многие советуют закопать промокший смартфон в рис — он эффективно впитывает влагу. Но в реальности рис просушит только поверхность устройства, а испарение воды внутри будет затруднено.

Еще один популярный в Сети вариант — положить смартфон в морозилку. Однако в этом случае вода превратится в лед, который по законам физики увеличится в размерах и повредит начинку устройства. К тому же, после размораживания жидкость вернется. 

Еще по теме
Как понять, что смартфон защищен от пыли и воды
Новая услуга защитит абонентов Ростелекома от спама
Как восстановить олеофобное покрытие смартфона
Технология VoWiFi стала доступна для абонентов Ростелекома
смотреть все
Обзоры #Мобильная связь #Оборудование #Как сделать
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Просушка смартфона рисом
ТЕМА ДНЯ
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
info.sibnet.ru
#Интернет
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
У продукта американской Ookla, популярного Speedtest есть немало российских аналогов
 Запрос на разрешение использования файлов cookie
#Интернет
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
 Windows 11
#Оборудование
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
28 июля
Ростелеком запустил онлайн-платформу для геймеров
17 июля
Выпущен новый смартфон на «Авроре»
27 июня
Новая услуга защитит абонентов Ростелекома от спама
25 июня
Разработана система оповещения населения через домофоны
 Смотреть все