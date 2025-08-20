Проще всего вывести из строя смартфон, намочив его. Спасти намоченный гаджет реально, однако для этого необходимо следовать четкому алгоритму и не терять времени.

Смартфоны бывают влагозащищенные — в их спецификациях указан параметр IP. После IP указано первое число, показывающее уровень защиты от пыли, вторая цифра — показатель защищенности от влаги.

Чем вторая цифра в параметре IP выше, тем сильнее устройство защищено от влаги. Например, IPx4 обеспечивает защиту от брызг, а с устройством IPX8 можно нырять на глубину до полутора метра.

Выключаем и разбираем

Если смартфон упал в воду, первым делом необходимо полностью выключить гаджет и снять чехол. Если аккумулятор съемный — немедленно вынуть. Попадание жидкости на контакты работающего устройства грозит коротким замыканием. После этого для реанимации потребуется дорогостоящий ремонт.

Затем следует достать из смартфона SIM-карты и карту памяти (если она есть). Можно протереть их спиртом, чтобы избежать окисления. Для просушки достаточно оставить в теплом месте на сутки.

Правильно сушим

Для начала следует протереть корпус телефона бумажной салфеткой или мягкой тканью, которая хорошо впитывает воду. Затем энергично потрясти смартфон, чтобы выгнать влагу из портов и разъемов. При необходимости протереть снова.

Даже заработавший после купания смартфон может вскоре выйти из строя из-за постепенного окисления контактов. Понять это можно по внезапно проявившимся проблемам с сенсором, динамиком или физическими кнопками.

Чтобы избавиться от воды, следует оставить телефон в теплом месте минимум на 48 часов. За это время влага должна испариться естественным образом. После этого следует аккуратно прогреть устройство бытовым феном и попробовать включить.

Какие способы неэффективны

Многие советуют закопать промокший смартфон в рис — он эффективно впитывает влагу. Но в реальности рис просушит только поверхность устройства, а испарение воды внутри будет затруднено.

Еще один популярный в Сети вариант — положить смартфон в морозилку. Однако в этом случае вода превратится в лед, который по законам физики увеличится в размерах и повредит начинку устройства. К тому же, после размораживания жидкость вернется.