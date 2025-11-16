НАВЕРХ
Зачем звонят на телефон и сбрасывают

Источник:
Sibnet.ru
230
Спам на телефоне
Фото: © Sibnet.ru
Россияне стали сталкиваться с ситуацией, когда телефон коротко звонит и вызов обрывается после первого гудка. Это может связано с атакой мошенников, предупредили эксперты Роскачества.

Короткие звонки-прозвоны — это в большинстве случаев машинный автоматический обзвон. Его главная задача — не поговорить, а проверить номер действующий или нет.

«В последние годы наблюдается активный рост числа мошеннических звонков, цель которых — получение личной информации граждан. После такой телефонной разведки мошенники переходят к отточенным схемам обмана, которые могут привести к реальным финансовым потерям», — пояснила руководитель Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина.

Логика таких звонков проста: когда человек перезванивает на незнакомый номер или просто снимаете трубку, автоматическая система фиксирует, что номер:

  • действующий;
  • находится в сети;
  • принадлежит реальному человеку.

Основная цель разведывательных прозвонов — актуализировать и очистить базы телефонных номеров. У злоумышленников может быть база из многих тысяч номеров. Прежде чем продать ее для спама или таргетированных мошеннических атак, они убеждаются, что номера рабочие.

Не поддаваться на провокацию

Первое и главное правило — не перезванивать на незнакомые номера, которые обрываются после одного гудка. Нужно игнорировать такие вызовы. Если звонок действительно важный, перезвонят или оставят сообщение, посоветовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Жизнь #Общество #Кибервойны #Криминал #Мобильная связь
