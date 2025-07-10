Как понять, что смартфон защищен от пыли и воды

Современные смартфоны оснащены степенью пыле- и влагозащиты — от низкой до очень высокой, способной сохранить гаджет «живым» даже после длительного нахождения в воде. Насколько телефон устойчив к H2O и грязи, говорит показатель IP в его спецификации.

Две важные цифры

Международная классификация защиты электроники от влаги и пыли представляет собой систему IP-кодов, где IP означает ingress protection (защита от проникновения). После букв следуют две цифры, первая из которых указывает степень защиты от пыли, вторая – от воды.

Первая цифра может варьироваться от 0 до 6, где 0 – это отсутствие какой-либо защиты, а 6 – максимальный класс, защищающий от проникновения в корпус даже самых мелких частиц.

В свою очередь, степень защиты от воды указывается цифрами от 0 до 9, где 0 – это полная гидрофобия, а 9 – защита от струи горячей воды под высоким давлением.

О степени пылевлагозащищенности современных смартфонов, как правило, свидетельствует цена: чем защита выше, тем дороже устройство. Бюджетные модели редко могут похвастаться показателем выше IP54 (защита от брызг, летящих под любым углом), в то время как флагманы имеют защиту на уровне IP67 или IP68, что позволяет гаджету «выжить» при кратковременном или даже долговременном погружении в воду.

Первым защищенным от пыли и воды по стандарту IP67 смартфоном стал вышедший в ноябре 2010 года Motorola Defy

Как защищают смартфоны

Высокая степень защищенности от пыли и влаги достигается производителями установкой специальных уплотненных соединений и резиновых прокладок вокруг разъемов, кнопок и других отверстий на корпусе телефона.

Также некоторые устройства внутри и снаружи обрабатывают специальными гидрофобными покрытиями, а водонепроницаемые клеи позволяют защитить электронные компоненты и уменьшить риск коррозии.

#Смартфоны Как подороже продать старый смартфон

Важно знать, что производители указывают рекомендации для пресной воды. Морская соленая вода — куда более агрессивная среда, существенно сокращающая время безопасного пребывания в ней гаджета.

То же касается и других жидкостей, например, кофе, газировки или сока. Если не повезло залить смартфон подобными напитками, недостаточно просто протереть снаружи и надеяться на уплотнители и гидрофобную защиту. Рекомендуется сразу же промыть гаджет водой, а затем просушить.

Если дрогнула рука

Алгоритм действий в случае, если смартфон выпал из руки и скрылся под водой, следующий:

как можно быстрее выключить устройство; если есть возможность, извлечь аккумулятор;

снять чехол и защитные пленки, извлечь симки и карты памяти;

аккуратно встряхнуть телефон 1-2 раза, чтобы удалить крупные капли, после чего протереть бумажными полотенцами, поместить на сухую впитывающую поверхность (подойдут те же бумажные полотенца) и оставить сохнуть на 24-48 часов;

после этого гаджет можно попробовать включить, либо отнести его в сервисный центр, где компетентный специалист оценит его состояние после купания.

В декабре 2023 года калифорнийский дайвер нашел на дне реки iPhone 12, пролежавший в воде около трех месяцев и успевший покрыться водорослями. После того как смартфон просушили, он включился и продолжил работать как ни в чем не бывало.

Не рекомендуется ставить устройство на зарядку, пытаться самостоятельно разобрать его, класть в морозилку, духовку или пытаться просушить его феном. Волшебные свойства риса также сильно переоценены: в лучшем случае он впитает ту влагу, которую быстрее и эффективнее можно убрать бумажным полотенцем.

Если телефон вышел из строя после контакта с водой, мастер в сервисном центре узнает об этом по специальному индикатору внутри устройства, который поменяет цвет. В таком случае отремонтировать гаджет по гарантии не получится, если только владелец не приобрел расширенную гарантию «на все случаи жизни».