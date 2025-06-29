Как подороже продать старый смартфон

Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался», — рассказал «Прайм» Мясоедов.

Чтобы понять, где выгоднее всего продать смартфон, эксперт посоветовал сравнить расценки на сайтах объявлений с ценами на специальных ресурсах, где можно восстановить и перепродать устройство.

«Если времени нет, можно сразу обратиться в организацию, занимающуюся восстановлением телефонов. Там смартфон можно продать одномоментно», — посоветовал Мясоедов.