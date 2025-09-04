Оператор T2 запустил тройной безлимит

Российский оператор T2, принадлежащий Ростелекому, запустил обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом.

Теперь безлимит на звонки внутри сети, который уже был доступен абонентам, дополняется безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России, сообщила пресс-служба оператора.

«Абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране», — говорится в сообщении.

Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2. Директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов подчеркнул, что за год существования тариф «Хватит!» уже стал настоящим хитом среди абонентов.