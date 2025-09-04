НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Оператор T2 запустил тройной безлимит

Источник:
Sibnet.ru
244 0

Российский оператор T2, принадлежащий Ростелекому, запустил обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом.

Теперь безлимит на звонки внутри сети, который уже был доступен абонентам, дополняется безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России, сообщила пресс-служба оператора.

«Абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране», — говорится в сообщении.

Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2. Директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов подчеркнул, что за год существования тариф «Хватит!» уже стал настоящим хитом среди абонентов.

Еще по теме
Т2 ввел безлимитный трафик на маркетплейсы
T2 внедрил технологию VoWiFi в 64 регионах России
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Как понять, что смартфон защищен от пыли и воды
смотреть все
Новости #Мобильная связь #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Запрос на разрешение использования файлов cookie
ТЕМА ДНЯ
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
Wink
#ТВ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко они отказываются воспроизводиться. Почему так происходит и в чем фишка этого кодека?
 онлайн-сервис «Игровой»
#Интернет
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Новая платформа от Ростелекома позволяет геймерам покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam
 Просушка смартфона рисом
#Мобильная связь
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
31 августа
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
28 августа
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
4 августа
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
 Смотреть все