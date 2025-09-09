Иван стоял в книжном магазине, внимательно изучая полки с детской литературой. Обратил внимание на большой и яркий астрономический атлас. Этот подарок точно приведет в восторг дочку Настю — она недавно увлеклась звездами и планетами.

Вернувшись домой, Иван вручил дочери подарок. Ее глаза загорелись от радости. «Папа, это потрясающе!», — воскликнула она, листая страницы с красочными иллюстрациями на весь разворот.

Просидев весь вечер над атласом, девочка предложила проверить полученные знания — ей хотелось самой найти в небе Большую Медведицу, Пегаса и Кассиопею. Иван улыбнулся и торжественно пообещал, что скоро они съездят за город с палаткой, чтобы переночевать под звездным небом и посмотреть на созвездия. Городское небо слишком светлое из-за ночных огней, здесь звезды почти не видны, объяснил он.

Настал долгожданный день. Иван и Настя собрали все необходимое для поездки и отправились за город. Они выбрали живописное место на поляне, пахнущей полынью. Палатку отец и дочь поставили вместе. В сумерках шелестели деревья. Настя с удовольствием помогала отцу, предвкушая ночное наблюдение за звездами.

Но как только стемнело, внезапно поднялся ветер. Еще недавно прозрачно-чернильное небо заволокло облаками. Вскоре ни одной звезды не было видно. «Папа, а где звезды?», — спросила Настя с разочарованием в голосе.

Иван понимал, как сильно дочка ждала этого момента. Да и самому было не так просто выбрать время для поездки. Задумавшись, он машинально нащупал в кармане смартфон. Внезапно ему пришла в голову идея. «Не волнуйся. Мы все равно увидим звезды», — сказал он, подмигнув дочери.

Достал смартфон — на экране горели четыре палочки. Сигнал мощный, несмотря на удаленность от города. Иван мысленно похвалил себя за выбор оператора мобильной связи — они находились в зоне устойчивой связи. Он быстро нашел популярное астрономическое приложение, которое показывало звездное небо на экране в режиме дополненной реальности.

Скачивание и установка заняли буквально пару минут. Иван запустил программу, навел камеру телефона на небо, и на экране появились созвездия и планеты. «Смотри, вот Большая Медведица. С помощью ее ковша можно легко найти Полярную звезду, которая указывает на север», — Иван показывал Насте созвездия, а девочка завороженно следила за его рукой.

Они долго сидели рядом с палаткой, рассматривая виртуальные звезды под мерный шум листвы и уханье совы. Настя задавала множество вопросов, уже не замечая, что настоящие созвездия скрыты облаками. Отвечая ей, Иван чувствовал радость от того, что смог исполнить обещание и подарить дочери незабываемые впечатления.

Ветер постепенно стих. Иван и Настя улеглись в палатку, чтобы вздремнуть перед обратной дорогой. Засыпая, девочка прижалась к отцу и прошептала: «Пап, я когда вырасту, наверное, стану астрономом. Как считаешь, ведь интересно же?». А Иван с улыбкой смотрел на дочку и думал о том, что в эту ночь ему удалось подарить ей немного волшебства.