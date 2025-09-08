Т2 запустил «белые списки» сервисов при ограничении интернета

Оператор связи Т2, принадлежащий Ростелекому, запустил «белые списки» сервисов при ограничении мобильного интернета, сообщила пресс-служба компании.

Дополнительных действий от пользователей для получения доступа не требуется, доступ к ресурсам из «белого списка» в момент введения ограничений предоставляется автоматически, отмечается в сообщении.

При введении ограничений пользователи Т2 смогут пользоваться порталом «Госуслуг», мессенджерами и поисковыми системами, сайтами государственных учреждений, маркетплейсами, сервисами «Яндекса», мобильным приложением T2.

Абоненты могут пользоваться открытыми при ограничениях онлайнресурсами согласно своему тарифному плану.

«Белые списки» — перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными пользователям в РФ даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.