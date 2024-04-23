Китай резко снизил поставки оборудования в Россию

Китай сократил прямые поставки машин, оборудования и механизмов в Россию — в марте 2024 года они упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Главного таможенного управления КНР.

Общая сумма закупок составила 2,9 миллиарда долларов. Последний раз такое резкое падение товарооборота между Россией и Китаем наблюдалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года.

Экспорт легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и их комплектующих из Китая в Россию также сократился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов.

Причиной снижения могут являться растущие санкционные угрозы со стороны США, которые пообещали вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, участвующих в сделках с поставками для российского ОПК.

В декабре 2023 года США пригрозили вводить вторичные санкции против китайских банков и компаний, которые поставляют товары в Россию. При этом по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных 240 миллиардов долларов.