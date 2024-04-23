НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китай резко снизил поставки оборудования в Россию

Источник:
РБК
359 3

Китай сократил прямые поставки машин, оборудования и механизмов в Россию — в марте 2024 года они упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Главного таможенного управления КНР.

Общая сумма закупок составила 2,9 миллиарда долларов. Последний раз такое резкое падение товарооборота между Россией и Китаем наблюдалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года.

Экспорт легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и их комплектующих из Китая в Россию также сократился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов.

Причиной снижения могут являться растущие санкционные угрозы со стороны США, которые пообещали вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, участвующих в сделках с поставками для российского ОПК.

В декабре 2023 года США пригрозили вводить вторичные санкции против китайских банков и компаний, которые поставляют товары в Россию. При этом по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

Еще по теме
Россия стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Мишустин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии
США запретили ввоз металлов из России
Wildberries запустил оплату покупок частями
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
Обсуждение (3)
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
52
Володин обвинил США в краже российских активов
40
Запад испугался прорыва российских войск на Украине
31
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО
30
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины