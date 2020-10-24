Душа плутает: как ковидные похороны влияют на загробный путь

Пандемия коронавируса стала причиной множества ограничений во время похорон. Родственников беспокоит, что нарушенные традиции могут помешать правильному отходу и упокоению души. Эзотерики рассказали — так ли это на самом деле.

Похороны умерших от коронавируса в России отличаются от привычной процедуры погребения и исключают практически все положенные ритуалы. Родственники не могут получить тело, чтобы проститься дома по православным традициям. Умерших хоронят в специальных пакетах и закрытых гробах. На кладбище близким позволяется лишь положить на гроб цветы и кинуть в могилу горсть земли.

Уже готовится к перерождению

«Может ли душу на том свете беспокоить то, что с человеком не простились по всем традициям? Я считаю, что нет. Душа уходит из мира, где прошла определенный цикл, получила бесценный опыт и наверняка уже готовится к перерождению», — говорит эзотерик Маргарита Любимова.



По ее мнению, прощание больше важно для родственников и друзей, которым нужна возможность «выпустить свои эмоции и боль через слова, которые они не смогли, не успели сказать при жизни уже умершему человеку».

А спокойному уходу души на тот свет, считает эзотерик, наоборот, может помешать излишне затянутое прощание, когда родные не могут отпустить близкого.

Душа немного плутает

По утверждению шаманки Елены Батыр, процедура прощания влияет на загробную жизнь примерно на 15%, остальные 85% зависят от того, какую жизнь вел человек в этом мире, какую «наработал себе карму».

«Вот эти 15%, которые остаются, они влияют для начала не очень хорошо. Но уже потом, когда проходят положенные сроки – девять, 40 дней, после них все выравнивается, забывается, что неправильно хоронили. Души людей вначале из-за этого (нестандартных похорон) путаются, куда идти. Как, например, человек идет на вокзал, чуть-чуть поплутал, а потом сел в свой поезд, который его уже прямым рейсом довезет, безо всяких страстей», – объясняет шаман.

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Батыр считает, что ритуалы прощания не зря действуют уже много лет, они имеют важное значение.

Но сейчас здоровье и безопасность все же в приоритете.

«Когда чума была, какие там похороны – всех свалили в кучу и повезли. Для того, чтобы остальные остались жить. А если бы каждому дали чумного домой, сказали, нате, хороните, мало бы кто остался на этой Земле. Чем больше людей, тем больше ученых, открытий, идей, среди которых можно выбрать идеи для улучшения жизни человека, правильно?» – рассуждает собеседница.

Лучше кремировать?

Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова приводит в пример традиции других стран, где таких ритуалов, как у нас, нет.

«У некоторых народов другие традиции, например, тело человека, должно находиться рядом с живыми несколько дней, чтобы родственники имели возможность проститься с покойным... А, например, в Индии умерших людей сжигают и с ними не прощаются. Прощание заключается только в памяти о человеке», – говорит шаманка.

По ее мнению, во время пандемии гораздо лучше кремировать тела, чтобы не допустить передачи болезни, это важнее, чем думать о традициях. «Смерть от коронавируса ничего хорошего с точки зрения именно похорон не несет. Но все человечество скоро придет к тому, что будут стараться подвергать тела кремации, до тех пор, пока болезнь не отступит от планеты Земля», – добавляет Кажетта.