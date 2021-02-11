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Китайский Новый год: как привлечь богатство?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Новый год отмечают в Китае на этой неделе. По распространенному убеждению, русскому человеку только дай повод что-то отпраздновать. Но даже без бурного застолья можно соблюсти несколько простых традиций и ритуалов, чтобы привлечь к себе деньги и удачу в новом году Быка.

Год Белого Металлического Быка наступит 12 февраля, то есть отмечать Китайский Новый год нужно в ночь с 11 на 12 февраля, с четверга на пятницу. В Китае празднование растягивается на две недели – до 27 февраля.

Ночью у китайцев так же, как и у нас, принято запускать фейерверки, обмениваться подарками. В последующие выходные дни в Китае навещают друзей и родственников. Есть в этой стране несколько новогодних ритуалов, которые могут показаться нам необычными, а для китайцев они традиционны. Они помогут привлечь удачу и деньги в новом году.

Обряд для привлечения богатства

У китайцев существует новогодний обряд, который, согласно народным поверьям, поможет привлечь в дом деньги. Для этого нужно взять красный лист бумаги и зеленый фломастер (карандаш, краски). Нужно написать на бумаге зеленым цветом сумму, которую вы бы хотели зарабатывать в месяц или заработать за весь следующий год.

Рядом следует приклеить монетку и разрисовать лист изображениями купюр. После этого бумагу нужно свернуть, перевязать лентой и спрятать в укромное место.

Денежный источник

В канун Китайского Нового года можно создать в доме импровизированный источник денег – это красный мешочек. Красный считается в Китае цветом удачи и благополучия. Мешочек желательно сшить самостоятельно, но можно и взять готовый.

Считается, что на Китайский Новый год нельзя:
  • Ломать вещи – к разлуке с родными;
  • Плакать – к неудачам;
  • Принимать лекарства – к болезням;
  • Занимать и одалживать деньги – к финансовым потерям;
  • Мыть голову – смыть богатство;
  • Подметать – вымести удачу из дома;
  • Использовать ножницы – к ссорам;
  • Есть кашу – к бедности.

Красный мешочек нужно наполнить рисом, а также положить туда монетки. Их желательно промыть, чтобы смыть чужую энергетику. Источник богатства нужно разместить в юго-восточной части квартиры, согласно фэн-шуй, и оставить там.

Угостить хозяина года

Не нужно забывать о том, что наступает год Быка. Чтобы хозяин года помог привлечь в дом благополучие, на Китайский Новый год нужно найти или сделать самостоятельно фигурку быка, поставить на стол или другое важное место в доме и выбрать для него угощения, также рядом на время праздника можно поставить мисочку с водой. Считается, что за это хозяин года щедро отблагодарит.

Конечно, если вы собрались отмечать Китайский Новый год, на столе ни в коем случае не должно быть говядины. А вот рыба, по китайским поверьям, принесет удачу в новом году.

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