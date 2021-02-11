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Энергетически сильное новолуние наступит в Китайский Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: desertdutchman / Attribution License

Новолуние совпадет с Китайским Новым годом в ночь с 11 на 12 февраля 2021 года, астрологи называют его очень сильным с точки зрения энергетики – можно ставить перед собой новые цели и загадывать желания.

Новолуние наступает в ночь на 12 февраля, в 22.05 по московскому времени (2.05 нск). Наступление новой Луны у астрологов считается временем перемен.

«Планеты выстроились так, что мы на две недели словно попадем в знаменитую эпоху Водолея. Прочувствуем будущее. Захочется уйти от ограничений, освободиться от оков», – написала в Instagram астролог Наталья Анисимова.

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Астролог предупредила, что в феврале все может идти не по намеченному плану. Представителей всех знаков Зодиака ждут перемены в разных сферах жизни. Наиболее удачен февраль для развития отношений.

По словам астрологов, в новолуние можно загадывать желания, ставить перед собой новые цели на будущее, строить планы, составлять карту желаний на весь следующий год.

Тема: Магия жизни
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