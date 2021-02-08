Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку

Случается, что встречаются два знака Зодиака и будто звездные пазлы складываются в счастливую картинку. Какие знаки лучше других сочетаются между собой и могут не только закрутить бурный роман, но и создать крепкий союз?

Все знаки Зодиака понимают любовь по-разному и по-разному представляют себе романтические отношения. Но есть знаки, которые притягивает друг к другу как магнитом.

Стрелец и Близнецы

Эти знаки буквально созданы друг для друга, в первую очередь, с точки зрения сексуального притяжения. Между ними вполне может вспыхнуть та самая искра.

Но у Стрельцов и Близнецов также много общего в характере, жизненных ценностях, несмотря на то, что это знаки разных стихий. Они любят общение, путешествия, активный образ жизни, это яркие и открытые люди. Представители этих знаков вполне могут быть вместе долго, им точно не будет скучно друг с другом.

Телец и Скорпион

Эта пара, вероятнее всего, тоже будет основана изначально на страсти, химии. Скорпионы, пожалуй, как никто другой умеют любить, Тельцы также любители чувственных наслаждений, поэтому в сексуальном плане эта пара просто обречена на успех.

Но Скорпионы склонны к переменам, а Тельцы ценители стабильности, поэтому паре этих знаков будет комфортно вместе, только если оба готовы немного поменять свой образ жизни друг ради друга.

Козерог и Рак

Пара этих знаков будет уделять больше внимания общению, духовному родству, нежели интиму. Эти люди умеют не только думать, но и тонко чувствовать, слышать друг друга, поэтому такой союз с большой долей вероятности ждут гармоничные отношения.

Сдержанные Козероги не смогут устоять перед чувствами Раков, главное, чтобы эмоции чаще носили позитивный оттенок, а не превращались в обсуждение проблем и смысла жизни.

Весы и Овен

Эти знаки прекрасно могут дополнить энергии друг друга. Оба – яркие, активные, склонные к идеалу. Целеустремленный Овен прекрасно справится с сомнениями Весов и направит их на единственно верный путь. Весам рядом с Овнами можно будет позволить себе немного расслабиться и просто получать удовольствие от этого союза.

Рыбы и Дева

Оба этих знака склонны к размышлениям. Чувственные Рыбы легко смогут растопить сердца интеллектуалов-Дев. Этой паре важно уметь слышать друг друга, умело сочетать эмоции и холодный расчет, тогда в отношениях у них все будет просто идеально.