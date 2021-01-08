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Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора

Автор:
Полина Разуваева, Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Михаилом Шабалиным
О том, почему не стоит верить ежедневным гороскопам, как именно звезды разговаривают с человеком, и почему 2020 год выдался таким тяжелым, в интервью Sibnet.ru рассказал известный новосибирский астролог Михаил Шабалин.

— Астрология — это наука? Мифология? Сказка для взрослых? Или что-то еще? 

— Думаю, что астрология – это такой язык. Метаязык нашей Вселенной, на котором с нами разговаривают звезды. Скорее всего, и Господь Бог разговаривает с нами тоже на языке астрологии. Потому что и язык примет, и язык сновидений – они все ложатся в законы астрологии.

Наверное, наукой можно называть и язык. В нем есть и синтаксис, и морфология. Есть история, есть трансформация. Но у науки есть обязательные признаки: независимость результата от испытующего, обязательная повторяемость результата. Ничего подобного в астрологии не найдешь. Тогда уж, скорее, это искусство, которое неповторимо, шедеврально.

В гороскопе есть всё. Но прочитать дано только то, в чем ты разбираешься. Есть бизнес-астрология, есть астрология выбора – элективная, есть хорарная – единственная, которая гарантированно отвечает на вопрос, что случится и когда. Есть астрология личности – это то, чем я занимаюсь. Поэтому на вопрос, что можно с помощью астрологии узнать, понять, ответ такой – всё. Но нужно обязательно быть специалистом.

— С какими проблемами чаще всего обращаются к вам?

— Я занимаюсь самореализацией личности, профессиональной ориентацией. Еще вопросами отношений. В астрологии это называется синастрия – совмещение судеб.

Фото: © facebook.com/MikeShabalinastro

— Можно ли повлиять на отношения с помощью синастрии?

— Конечно. Но я думаю, что превыше всего видеть знаки Бога, вести диалог с Богом, а этот диалог идет непрерывно. Жаль, мы не способны понимать. Можно ли чем-то помочь анализом синастрии? Конечно, всегда полезно знать тщательно скрываемые болевые точки твоего супруга или жены. Не наступай. Можно, наверное, говорить об элементах манипуляции партнерами, поскольку знание слабых и сильных сторон, комплексов позволяет управлять. Но это зависит от того, в каком ключе проводится анализ синастрического взаимодействия.

Как это делается? Берем гороскоп одного человека и совмещаем с гороскопом другого человека. Можно даже прикинуть, что вы принесли из прошлых воплощений, что вас соединило. И стоит задача — как отрабатывать в этой жизни.

— Можно ли верить ежедневным гороскопам?

— Можешь себе представить, сколько Овнов на планете, сколько Стрельцов и Тельцов? Если на планете 6 миллиардов людей, то 500 миллионов Овнов и Скорпионов, не меньше. И что, все Тельцы пойдут в кинотеатр, у всех Водолеев заболит голова? Никакого прогноза по знакам существовать не может!

Но, тем не менее, игра есть игра, правила предложены. Тогда не лезь и не говори, что у Стрельца заболит голова или он пойдет в кино. Никакого прогноза, кроме поговорок. Например, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Это универсально и для индусов, и для французов. Чем абстрактнее выражены задачи, тем для большего числа людей они пригодны. Конечно, никаких конкретностей на том, что составляет знак, не построить. Но люди играют в эти игры, кому-то это надо.

— Действительно ли у людей, рожденных в одно время, похоже складывается жизнь?

— В принципе, и четыре минуты могут изменить жизнь. Сколько написано о двойняшках: родились в один день, потом их разлучили, но они женились в один день, поступили на работу в один день и умерли в один день. У меня друг – очень высокий человек. А у него брат – грабитель, отсидел в тюрьме и умер. Они близнецы, как с этим быть? Вот так и быть: четыре минуты способны изменить жизнь, судьбу. Это не обязательно, но возможно.

Поэтому, когда мы говорим о том, в какой мере похожи люди друг на друга, я открою секрет: если люди родились в разные дни, но в одно и то же время в одном и том же месте, между ними будет больше общего, чем между теми, кто родился в один день – один утром, а  другой вечером.

— А кто вы по знаку Зодиака? Какие замечали сходства с традиционным описанием знака?

— У меня Солнце в знаке Водолея, Меркурий в знаке Водолея. Это особый склад ума, особые обстоятельства императивного воздействия, включение интереса к жизни, к миру.

Есть быстрый набор образов, например, Весы – судья, Козерог – министр, Водолей – изобретатель. Но гороскоп – это синтез, рисунок из пазлов. Солнце – это самый яркий, красочный пазл. А остальные? Где была Луна, когда ты родился, Меркурий? Если не знать этого, нельзя ничего сказать о человеке.

— Что нужно, чтобы составить индивидуальный гороскоп? Можно ли сделать это, если не знаешь точного времени рождения?

— Чтобы составить гороскоп, нужны дата, время и место рождения. За 30 лет работы я лет 15 не брался составлять гороскоп без времени рождения. Есть, конечно, такая процедура –  ректификация: устанавливать по событиям точное время рождения. Это неблагодарная работа, сумасшедшая, а самое главное, никогда никакой уверенности не будет.

Теперь я берусь за такую работу. Разработал методику, которая не дает осечек: поочередно размещаю ключевые планеты в определенных точках гороскопа, после чего провожу синтез. 

Можно говорить о профессии, я почти не ошибаюсь с профессией, поставив Солнце в то или иное место. Но со временем рождения работать, конечно, точнее. Можно больше тонкостей сказать.

У меня выработан ряд приемов. На консультацию я обязательно требую лицо в три четверти, чтобы я видел нос. Это фрактальная единица: весь организм, судьба, принципы у человека читаются по носу сразу. Но важна и сама конституция. Например, какие ноги. Ступни у Львов как ласты, у Дев такие, как у балерин. Организм – это вообще проекция зодиакального круга. Когда я работаю с гороскопом, у меня на экране обязательно лицо этого человека, я к нему подключаюсь.

— Какие события будущего можно увидеть в личном гороскопе?

— Неблагодарное дело – прогноз. Свободу воли никто не отменял. До сих пор даже среди профессиональных астрологов царствует двухмерная астрология. А свобода выбора – это и есть третье измерение. Нужно обладать непомерной наглостью, чтобы взять на себя право говорить о том, на каком уровне духовного посвящения находится человек. Чтобы кто-то что-то предсказал? Я не видел этих людей.

Когда что-то уже произошло, это характеризуется в астрологии очень хорошо. Можно увидеть «за что» взыскала Бабка Карма. Предсказательная астрология хорошо работает в хорарах, где обстоятельства уже сложились и «Аннушка уже пролила масло».

Если женщина, терзаясь сомнениями, спрашивает астролога: «Я выйду замуж в этом месяце за этого человека?» Ответ есть. Другая обращается: «Поступит ли мой внук в институт?». «Нет, не поступит». «Почему?» Много пива в компании, очень мало внимания науке. Состав комиссии уже утвержден, билеты уже напечатаны. За ночь выучить китайский невозможно. Аннушка уже разлила масло. (Событие уже начало складываться.)

Чем дальше будущее – тем больше свободы у природы. Есть еще такая точка зрения, что Вселенная расширяется и вместе с ней расширяется спектр возможностей и решений, которые может принимать человек.

Михаил Шабалин
Фото: © facebook.com/MikeShabalinastro

Судьба наиболее сходна с воздухоплаванием. Человек летит на воздушном шаре, снизу ему кричат: «Эй, парень, поворачивай налево, впереди скала!». Вы видели когда-нибудь воздухоплавателя, который повернул? Куда дует ветер, туда и полетишь!

А где же свобода, где дарованное Богом право выбора? Сбрасывай балласт. А можешь подчерпнуть грязи в болоте и утяжелить тем самым корзину. Но ее надо не утяжелять, а освобождать. Жизнь дана для проработки, переоценки мира и нравственных ценностей – что главнее и важнее.

— Что произошло в 2020 году? Почему он оказался таким тяжелым для всех?

— В астрологии есть такое понятие: «Двенадцатый Дом». Самый главный, самый важный: «Дом сумы, тюрьмы, страданий, жертв, неизлечимых болезней». Всем нам известная ситуация, когда человека, превысившего свободы, отпущенные ему судьбой, прокурор отправил в «места не столь отдаленные». Но чтобы все правители, все президенты, короли и премьер-министры всей планеты свои народы загнали по карантинам, надели намордники, присвоили QR-коды: цифровая тюрьма! Такого никогда не было в истории человечества. 

У каждого государства есть свой гороскоп, у каждого флага – свой. У правительства – свой. У каждого народа есть свой собственный характер, значит, есть гороскоп: японцы – Девы, индусы - Рыбы, немцы есть Девы – баварцы и Овны – прусаки. В 2020 году нам совершенно ясно показали, что у человечества в целом есть гороскоп.

В 2020 году произошло невероятное: человечество вошло в период проработки своего 12 дома. Человечество оказалось в тюрьме. Человечество оказалось в раковой палате, на карантине. 

У каждого в судьбе своя заноза. У каждого есть свое зло, которое он притащил из других воплощений. Ему дана возможность искупить, исчерпать.

12 дом – самый главный дом в гороскопе. Его включение отменяет все остальные, как инфаркт и инсульт отменяют министерское совещание, свидание с детьми, поход в театр по пятому дому, половой акт по седьмому дому. Сила 12 дома безгранична. Это включение задач, участие человека в эволюции Вселенной. И мы туда сегодня включены.

Дома — это сектора эклиптики, на которые поделена карта гороскопа, визуально их можно сравнить с кусками круглой пиццы. В зависимости от того, какие планеты в какое время находятся в домах и какие связи образуют с другими астрологическими объектами в гороскопе, дома имеют то или иное влияние на различные сферы жизни. Всего астрологических домов 12.

— Можно ли было предсказать пандемию 2020-го?

— Если бы был гороскоп человечества… Даже как-то обидно – Адам не оставил никаких записей о своем рождении. Если у всего человечества включился 12 дом, значит, есть какой-то объединяющий все человечество гороскоп.

Я бы никогда не взялся говорить о том, когда будет окончание COVID-19. Я не эпидемиолог, не политик, чтобы определить тенденции в принятии решений.

— Чего нам ждать в 2021 году?

В ночь с 21 на 22 декабря Юпитер и Сатурн соединились в первом градусе Водолея. Юпитер говорит о расширении возможностей, Сатурн – о придании этим возможностям государственной формы. Соединяются они часто, но 200 лет они соединяются в одной стихии. Меняется стихия и провозглашается совершенно другая система ценностей у человечества.

Было время, когда все решала земля. Можно было заложить деревеньку с людьми. Потом миром стали править деньги. Теперь на 200 лет для человечества не то что бы потеряют смысл деньги, но ты принесешь их на ладонях и отдашь за идею.

Одной из грядущих проблем будет регистрация прав. Мы вступаем в новую эпоху, когда вся ценность будет сведена к идее, к мысли. И ее авторство всегда будет подтверждено, без этого не будет порядка.

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