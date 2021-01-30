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Как рассчитать личное денежное число

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Денежный код способен привлечь богатство и успех. Но у каждого он свой, и его нужно правильно рассчитать. Нумеролог рассказала, как узнать личное денежное число и как его применять.

Нумерология — концепция, которая интерпретирует все аспекты жизни через числа. Например, скрытые в имени и дате рождения числа рассматриваются как составляющие характера или определенные направления судьбы. Нумеролог может определить счастливые даты, подходящие адреса и другие данные.

Одним из условий счастливой и изобильной жизни многие считают богатство. В нумерологии есть понятие денежного кода — сочетания трех чисел, которое как магнит притягивает деньги. Рассчитать его можно самостоятельно.

Как посчитать денежный код?

«Надо посчитать три числа: число своего имени, даты рождения и отдельно числа рождения. Это будет денежный код, он будет участвовать в привлечении денег», — говорит нумеролог Элена Гамаюн.

Чтобы посчитать число имени, надо заменить буквы русского алфавита числовыми обозначениями. 

В нумерологии буквы соответствуют цифрам: А — 1, Б — 2, В — 6, Г — 3, Д — 4, Е — 5, Ж — 2, З — 7, И, Й — 1, К — 2, Л — 2, М — 4, Н — 5, О — 7, П — 8, Р — 2, С — 3, Т — 4, У — 6, Ф — 8, Х — 5, Ц — 3, Ч — 7, Ш — 2, Щ — 9, Ы — 1, Ь — 1, Э — 6, Ю — 7, Я — 2.

Затем сложить все эти числа до одной цифры. Например, Елена обозначает 5+2+5+5+1 = 18; 1+8 = 9. Это первое число кода.

Далее надо посчитать число даты рождения. Для этого сложить цифры числа, месяца, года рождения также до одной цифры — это второе число. Например, 10.10.2000 =1+1+2 =4.

А затем сложить числа только даты рождения (например, 10 октября:  1+0=1) — это третье число. Таким образом, денежный код этого человека — 941.

Фото: © Sibnet.ru

«С денежным числом можно сделать многое. Его можно прописать на неразменной купюре, а ее положить в кошелек, записать на бумажке и положить ее в сейф, использовать код в контрактах или выставлять стоимость услуг за свою работу, применяя денежный код. Если денежное число совпадает с элементами банковской карты — это тоже будет приносить хороший плюс и привлекать денежный канал», — уверяет Гамаюн.

Тема: Магия жизни
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