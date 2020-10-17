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Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ежедневно от коронавируса в России умирает около 200 человек. Хоронят их по особым правилам, что порой становится дополнительной бедой для родственников. Но у пандемии свои законы. Представители похоронного дела рассказали, как и где полагается хоронить жертв COVID-19. 

«Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. Вероятно, в течение нескольких дней он может сохраняться в тканях тела. Поэтому стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего», — сообщал специалист Роспотребнадзора порталу стопкоронавирус.рф.

Главное, что требует Роспотребнадзор — погребение умерших от коронавируса проводить в закрытом гробу. Кроме того, есть рекомендации по изменению церемоний прощания, местам захоронений и «спецупаковке» тел. 

Только закрытый гроб

В случае смерти от коронавируса родственники не могут получить тело и проститься. Если патологоанатом выдает заключение о смерти от COVID-19, то в морге тело обязательно обрабатывают дезинфицирующим раствором, упаковывают в специальный пакет, кладут в гроб и закрывают его.

Затем сотрудники ритуальной службы в защитных костюмах, масках и перчатках увозят гроб на кладбище или в крематорий. По словам руководителя Единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске Александра Шарабаева, на кладбище люди могут положить цветы на гроб и бросить в могилку землю. Это все, что разрешено из традиционных ритуалов прощания.

«Есть люди, которые понимают. Большинство недовольны. Многие не доверяют, что там их родственник. Это психологический момент — от поколения в поколение идет, что надо прийти проститься. Люди ошарашены, что человек умер, и хотят увидеть подтверждение, они не верят, что случилось страшное», — сказал Шарабаев Sibnet.ru.

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По его словам, люди часто пытаются упросить, чтобы открыли гроб. Но это запрещено, и никто на такое не пойдет: ни сотрудники морга, ни ритуального агентства. Да и смысла нет, тело упаковано в пакет — от такого зрелища родным легче не станет.

«Пакет — это хорошо, но тут есть нюансы. Если через 20 лет надо будет похоронить туда еще одного родственника, могут возникнуть проблемы. Тело (в пакете) может не разложиться, надо будет перекладывать его глубже значительно...», — предупредил вице-президент Cоюза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

Кремация «ковидных» тел

Родственники жертв COVID-19 из Омска, Томска и Красноярска и других городов везут закрытые гробы для кремации в Новосибирск, где находятся два крематория.

«При встрече мы обязательно в спецкостюмах обрабатываем гроб хлорным раствором, через какое-то время потом еще обрабатываем. Сразу умерший идет на кремацию без очереди, после этого обрабатываем помещение лампами и раствором», — описал процесс руководитель кремационного комплекса Похоронного дома «ИМИ» (Новосибирск) Антон Казанин.

Родственники могут посмотреть за церемонией кремации через стекло в отдельной комнате. Потом они получают урну с прахом для захоронения по своему усмотрению.

«Иногда не ставится диагноз COVID-19, а ставится пневмония. Мы объясняем и многие согласны (хоронить в закрытом гробу), чтобы обезопасить родственников, гостей и сотрудников крематория», — также сообщил Казанин.

Родькин добавил, что в Санкт-Петербурге при кремации умерших от коронавируса многие родные не хотят смотреть на такую процедуру. Оставляют все документы с закрытым гробом, и приходят потом уже за урной.

На каких кладбищах можно хоронить

Роспотребнадзор и Минздрав не устанавливали четких правил о выделении специальных мест для захоронений умерших от коронавируса. Поэтому везде по-разному.

«В каких-то регионах хоронят на специально выделенных местах, а где-то хоронят на общих участках», — сказал Родькин

Например, по данным мэрии, в Томске выделен специальный участок на Воронинском кладбище для погребения людей, умерших от осложнений при коронавирусной инфекции. Однако при этом не запрещено хоронить и на других кладбищах.

В то же время в Новосибирске специальных участков нет, при копке могилы даже не интересуются — от чего умер человек.

Представитель Cоюза похоронных организаций подчеркнул, что вероятность высокой степени опасности умерших от коронавируса для окружающей среды не подтвердилась. 

«В течении того срока, пока тело находится в морге, пока происходят другие вещи (риск заражения снижается), и хоронить можно на любом кладбище, никаких особых последствий, как от чумы или холеры это не несет», — прокомментировал он.

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При этом Родькин отметил — необходимо, чтобы межведомственная комиссия разработала единые правила похорон при коронавирусе, аналогично правилам погребения жертв малярии и холеры. Чтобы был четкий регламент для всех, и не возникало неопределенных или спорных ситуаций.


Кто оплачивает похороны 

Похороны умерших от COVID-19 ничем не отличаются от других. Родственники могут организовать погребение за свои деньги или получить бесплатный вариант от муниципального предприятия в соответствии с  законом «О погребении и похоронном деле». В Новосибирске этим занимается «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». На «бесплатные» похороны идут средства из фонда социального страхования либо пенсионного фонда. 

При этом в похороны входит определенный перечень услуг — оформление документов, перевозка тела, гроб, захоронение или кремация. На это выделяется около 7 тысяч рублей.

В случае погребения за свой счет похороны умерших от коронавируса выходят не дороже обычных. «Цена отличается на 500 рублей — стоимость пленки, все остальное тоже самое. Даже дешевле получается. Родственники говорят, что покрывало не видим, так как гроб закрыт — давайте простое. Если бы они видели, то брали бы дороже — за 2-4 тысячи», — заключил Казанин.

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