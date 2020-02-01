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Ясновидящие о коронавирусе: месть или мутация

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый вирус, появившийся в Китае, убил уже больше 200 человек, заражены более 7 тысяч. Астрологи и экстрасенсы рассказали, можно ли было предвидеть появление коронавируса, кому стоит опасаться и справится ли человечество с новой бедой.

Возникновение эпидемии астрологи видели задолго до начала 2020 года. А согласно прогнозам провидцев, ученые победят новую угрозу, но вслед за ней из южных стран придет другая. Она «выйдет» из воды, а людям ее принесут насекомые.

«Унесет еще много жизней»

Вспышка коронавируса унесет еще много жизней, уверена финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова: «Безусловно, эпидемия есть и это не шутки. Люди не просто болеют, многих ждет и летальный исход. Тем, кто собирается на отдых в те края, думаю, нужно просто вовремя пересмотреть маршрут пребывания».

В России, по словам Кажетты, эпидемии не будет, ее вовремя остановят. Но коронавирус — лишь часть тех бед, которые ждут мир в ближайшем будущем. Люди вырубают леса, убивают животных, загрязняют воду и получают ответную реакцию, когда сама природа мстит человечеству.

«Будет появляться еще очень много заболеваний, которые будут наносить урон человечеству. Природа мстит и порождает смертоносные болезни. Реагирует на действия человека вот таким, можно сказать, образом», — считает казахская шаманка.

Конечно, и люди «отвечают» на угрозу мгновенно, ученые начинают искать выход. И с эпидемией коронавируса справятся в течение полугода, может и раньше. Но вскоре после этого появится новая смертельная болезнь.

«Вакцина против этой чумы (коронавирус) будет разработана, но это не значит, что ничего нового не возникнет. Через некоторое время, я вижу, что водоемы в жарких странах будут заражены какими-то насекомыми, которые при укусе вызовут лихорадку, также доводящую порой до смерти. Поэтому, наша планета еще не раз столкнется с такими вот событиями», — прогнозирует Ахметжанова.

Перемены по воле планет?

Хотя глобальные катаклизмы и изменения в мире, на пороге которых мы оказались с наступлением 2020 года, астрологи видели еще задолго до его начала. Но спрогнозировать именно вспышку коронавируса и именно в Китае, с точки зрения астрологии, вряд ли было возможно.

«Виной тому (серии катастроф) сразу несколько серьезных астрологических комбинаций. В этом году нас ждут целых пять затмений, ретроградность всех планет, соединение планетарных титанов — Сатурна и Плутона в начале года, а также Юпитера с Сатурном в конце», — отметила член союза астрологов Юлия Богданова

Подобный планетарный рисунок можно было наблюдать в годы крупных мировых катаклизмов, в частности, в годы начала самых больших воин прошлого столетия.

Кроме того, в 2020 году начнется явление, происходящее раз в 200 лет, добавила астролог Елена Альмах, со ссылкой на исследование своего коллеги Константина Дарагана.

Называется оно Большой мутацией. В этот период Юпитер и Сатурн меняют стихии. Сейчас они переходят из огненной и в последующие 180-200 лет будут соединяться в воздушных знаках — Близнецах, Весах, Водолее.

Одна из прошлых мутаций произошла в XII-XIV веках. Именно в это время вспыхнула крупнейшая эпидемия чумы в 1346-1348 годах. «Поэтому прогноз — в течение ближайших двух десятилетий появятся массовые вирусные заболевания нового типа, устойчивые к лечению. Эти новые заболевания будут очень заразными респираторным (воздушно-капельным) путем», — предсказал в 2019 году Дараган.

Кому надо бояться?

Некоторые прогнозы по последствиям вспышки коронавируса можно сделать уже сейчас, а также примерно предположить, когда произойдет спад распространения заболевания в мире.

«Спад распространения коронавируса будет к сентябрю. Из астрологических показателей более видимы процессы нагнетания напряжения, раздувания проблемы, спекуляции на ней», — считает Альмах.

Но пока вирус продолжает активно распространяться, некоторым знакам Зодиака стоит более внимательно отнестись к своему здоровью.

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«Скорее всего, это люди с ярко выраженными мутабельными знаками: Стрелец, Рыбы, Дева, Близнецы. А также те, кто родился с 15 февраля по 10 марта», — предостерегла астролог.

Но паниковать все-таки не стоит, добавила Богданова. У самих астрологов есть правило — с нами может случиться только то, что «написано» в нашей натальной карте.

«Если там нет смерти от эпидемии, то вам это не грозит. В противном случае, вас может "подкосить" и простой вирус гриппа, которым вы заразитесь от чихнувшего в лифте соседа», — резюмировала Богданова.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.