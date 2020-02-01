Ясновидящие о коронавирусе: месть или мутация

Новый вирус, появившийся в Китае, убил уже больше 200 человек, заражены более 7 тысяч. Астрологи и экстрасенсы рассказали, можно ли было предвидеть появление коронавируса, кому стоит опасаться и справится ли человечество с новой бедой.

Возникновение эпидемии астрологи видели задолго до начала 2020 года. А согласно прогнозам провидцев, ученые победят новую угрозу, но вслед за ней из южных стран придет другая. Она «выйдет» из воды, а людям ее принесут насекомые.

«Унесет еще много жизней»

Вспышка коронавируса унесет еще много жизней, уверена финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова: «Безусловно, эпидемия есть и это не шутки. Люди не просто болеют, многих ждет и летальный исход. Тем, кто собирается на отдых в те края, думаю, нужно просто вовремя пересмотреть маршрут пребывания».

В России, по словам Кажетты, эпидемии не будет, ее вовремя остановят. Но коронавирус — лишь часть тех бед, которые ждут мир в ближайшем будущем. Люди вырубают леса, убивают животных, загрязняют воду и получают ответную реакцию, когда сама природа мстит человечеству.

«Будет появляться еще очень много заболеваний, которые будут наносить урон человечеству. Природа мстит и порождает смертоносные болезни. Реагирует на действия человека вот таким, можно сказать, образом», — считает казахская шаманка.

Конечно, и люди «отвечают» на угрозу мгновенно, ученые начинают искать выход. И с эпидемией коронавируса справятся в течение полугода, может и раньше. Но вскоре после этого появится новая смертельная болезнь.

«Вакцина против этой чумы (коронавирус) будет разработана, но это не значит, что ничего нового не возникнет. Через некоторое время, я вижу, что водоемы в жарких странах будут заражены какими-то насекомыми, которые при укусе вызовут лихорадку, также доводящую порой до смерти. Поэтому, наша планета еще не раз столкнется с такими вот событиями», — прогнозирует Ахметжанова.

Перемены по воле планет?

Хотя глобальные катаклизмы и изменения в мире, на пороге которых мы оказались с наступлением 2020 года, астрологи видели еще задолго до его начала. Но спрогнозировать именно вспышку коронавируса и именно в Китае, с точки зрения астрологии, вряд ли было возможно.

«Виной тому (серии катастроф) сразу несколько серьезных астрологических комбинаций. В этом году нас ждут целых пять затмений, ретроградность всех планет, соединение планетарных титанов — Сатурна и Плутона в начале года, а также Юпитера с Сатурном в конце», — отметила член союза астрологов Юлия Богданова

Подобный планетарный рисунок можно было наблюдать в годы крупных мировых катаклизмов, в частности, в годы начала самых больших воин прошлого столетия.

Кроме того, в 2020 году начнется явление, происходящее раз в 200 лет, добавила астролог Елена Альмах, со ссылкой на исследование своего коллеги Константина Дарагана.

Называется оно Большой мутацией. В этот период Юпитер и Сатурн меняют стихии. Сейчас они переходят из огненной и в последующие 180-200 лет будут соединяться в воздушных знаках — Близнецах, Весах, Водолее.

Одна из прошлых мутаций произошла в XII-XIV веках. Именно в это время вспыхнула крупнейшая эпидемия чумы в 1346-1348 годах. «Поэтому прогноз — в течение ближайших двух десятилетий появятся массовые вирусные заболевания нового типа, устойчивые к лечению. Эти новые заболевания будут очень заразными респираторным (воздушно-капельным) путем», — предсказал в 2019 году Дараган.

Кому надо бояться?

Некоторые прогнозы по последствиям вспышки коронавируса можно сделать уже сейчас, а также примерно предположить, когда произойдет спад распространения заболевания в мире.

«Спад распространения коронавируса будет к сентябрю. Из астрологических показателей более видимы процессы нагнетания напряжения, раздувания проблемы, спекуляции на ней», — считает Альмах.

Но пока вирус продолжает активно распространяться, некоторым знакам Зодиака стоит более внимательно отнестись к своему здоровью.

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«Скорее всего, это люди с ярко выраженными мутабельными знаками: Стрелец, Рыбы, Дева, Близнецы. А также те, кто родился с 15 февраля по 10 марта», — предостерегла астролог.

Но паниковать все-таки не стоит, добавила Богданова. У самих астрологов есть правило — с нами может случиться только то, что «написано» в нашей натальной карте.

«Если там нет смерти от эпидемии, то вам это не грозит. В противном случае, вас может "подкосить" и простой вирус гриппа, которым вы заразитесь от чихнувшего в лифте соседа», — резюмировала Богданова.