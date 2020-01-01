Погрузимся во тьму: шесть затмений 2020 года

Наступающий 2020 год богат на затмения: два солнечных и четыре полутеневых лунных. И некоторые из них можно будет наблюдать на территории России. Первое затмение случится уже в январе.

Во время солнечного затмения Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. А во время лунного Луна входит в конус тени от Земли. Когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично — о частном затмении. Когда Луна входит только в полутень Земли — это частное полутеневое затмение.

Лунное затмение 10 января

В 2019 году было три солнечных и два лунных затмения. Ближайшее случится 10 января — это полутеневое лунное затмение будет самым значительным лунным затмением в 2020 году. Астрономическое событие смогут наблюдать жители всей территории России, а максимальная полутеневая фаза наступит в 02.10 по новосибирскому времени (22.10 мск) и составит 0,92 при прохождении Луны через северную часть земной полутени.

«Южный край Луны окажется в 3 угловых минутах от границы земной тени и будет заметно потемневшим, что будет наблюдаться даже невооруженным глазом», — сказала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Лунное затмение 5 июня

Второе затмение года будет также полутеневым лунным. Это затмение будет видно на большей части территории России: из Европейской части, кроме севера, и юго-запада Сибири. Максимальная полутеневая фаза его составит 0,59 и наступит в 02.25.

В полутень погрузится вновь южный край диска Луны. Но заметить это будет сложно, так как край Луны находиться далеко от земной тени (не ближе 13 угловых минут), поэтому затмение будет наблюдаться только в оптические приборы.

Солнечное затмение 21 июня

Третье затмение 2020 года будет кольцеобразным солнечным. При таком затмении Луна закрывает диск Солнца не полностью, а так, что по краям видна «кайма», окружающая темный лунный диск.

Оно произойдет при новолунии, а полоса кольцеобразной фазы пройдет по территории Африки, Аравийского полуострова и азиатскому континенту.

Продолжительность кольцеобразной фазы в максимуме явления достигнет всего 38 секунд при фазе 0,994. При этом будет наблюдаться самое тонкое кольцо этого затмения. На территории России и СНГ полоса затмения охватит всю южную половину страны. Максимальную фазу около 0,7 при этом можно будет наблюдать в среднеазиатских странах СНГ.

Наибольшая фаза, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Новосибирске затмение начнется в 08.55 по московскому времени и будет видно 0,28 фазы.

В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана, в той же точке, где затмение с такой же фазой произошло 26 декабря 2019 года.

Лунное затмение 5 июля

Четвертое затмение года будет полутеневым лунным и произойдет в полнолуние. «Это затмение совсем не будет видно на территории России, а область видимости его распространится на американский континент и Западную Африку», — сказала эксперт.

Максимальная полутеневая фаза его составит 0,38 при прохождении Луны через южную часть земной полутени. При такой фазе Луна будет находиться далеко от земной тени, такое затмение трудно уловить даже в фотоаппарат. Время максимума затмения 11 часов 30 минут делает его недоступным для наблюдений с территории России.

Лунное затмение 30 ноября

Еще одно полутеневое лунное затмение произойдет 30 ноября. Это затмение будет видно в восточной половине нашей страны. Максимальная полутеневая фаза его составит 0,85 при прохождении Луны через южную часть земной полутени.

При такой фазе Луна будет находиться недалеко от земной тени (максимальная теневая фаза составит -0,26), поэтому затмение можно попытаться увидеть даже невооруженным глазом.

Солнечное затмение 14 декабря

Год закончится полным солнечным затмением. Оно произойдет при новолунии 14 декабря, а полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, пересекая Южную Америку с запада на восток.

Максимальная продолжительность полной фазы достигнет 2 минуты 10 секунд при фазе 1,025. Частные фазы увидят жители Южной Америки, а также самых западных стран Африки.

Астрологи о затмениях

Астрологи говорят в один голос, что шесть затмений в году — это особое событие. Поэтому ключевыми в 2020 году будут январь, июнь, июль и декабрь. По словам известного Василисы Володиной, затмения создают чрезвычайные ситуации и обстоятельства, а также помогают выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед в развитии.

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«Лунное затмение 10 января и соединение Сатурна с Плутоном бывает один раз в 30 с лишним лет и обычно знаменует одну из поворотных точек в глобальных событиях. А если добавить еще и соединение Солнца с Меркурием в этой же точке, получается, что с 10 по 15 января и сразу после этих дней у нас есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами "власть" и "контроль". А цель происходящего — разрешить проблемы, которые давно назрели и должны найти выход», — прогнозирует Володина.

Павел Глоба считает, что лунное затмение в начале года задаст программу не только на предстоящий год, но и на весь 18-летний цикл затмений. В январе возможны катастрофы на земле и под землей, а также связанные с водой и другими осадками.

«Время затмения будет жестким. Это и кнут, ужесточающий дисциплину, и пряник, обещающий благоденствие и театральное давление в средствах массовой информации и силовое воздействие для устрашения недовольных. И все ради подчинения народной воли сложившимся силовым структурам. Это проявится в государствах с жесткими руководителями и у боссов, любящих само утверждаться за счет на подчинённых», — сказал Глоба.