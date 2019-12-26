Близкие Ванги раскрыли ранее не озвученное предсказание на 2020 год

Близкий друг Ванги Сергей Косторный впервые озвучил предсказание, которое сделала Ванга о судьбе человечества в 2020 году, если верить ее словам, то весь мир ждет серьезное потрясение, когда в дате будет пять двоек — это или 22 февраля, или 22 декабря 2020 года.

«Ванга вообще не увлекалась нумерологией, но такие вещи она даже просила не рассказывать пока не наступит время. Они повернут в какой-то момент в корне жизнь, может быть, всего человечества», — сказал Косторный в эфире программы «На самом деле».

Сергей Косторный уверен, что поворотными датами станут именно даты 2020 года. При этом полиграфолог программы Роман Устюжанин проверил его на детекторе и выяснил, что Косторный не лжет относительно года важных событий.

«Это настолько серьезно может быть, если не случится чуда, и человечество не одумается и будет продолжать нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, могут произойти такие вещи как общая эпидемия неизлечимая», — попытался расшифровать Косторный предсказание провидицы.

Доктор медицинских наук Эркен Иманбаев подверг сомнению предсказание Ванги. По его мнению, она была психически нездоровым человеком. А главная фраза, которая спасает репутацию любого предсказателя: «Если человечество не одумается». Фактически, если предсказание не сбылось, это можно списать на то, что человечество одумалось.