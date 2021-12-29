Что предсказали Ванга, Нострадамус и Мессинг на 2022 год

Уходящий год стал непростым, но, если верить предсказаниям великих провидцев, в 2022 году Россию и мир ждут новые потрясения: природные катаклизмы, новый лидер в России и богатство без денег. И это далеко не полный список.

Предсказания Ванги

Слепая болгарская провидица не предсказывала на 2022 год серьезных проблем для России и мира. По ее мнению, наша страна в недавнем прошлом уже успешно справилась со многими испытаниями, поэтому постепенно все должно пойти на лад.

В частности, Ванга предвидела появление новой страшной болезни, которую многие трактовали именно как коронавирусную инфекцию. Чудесного исцеления в новом году не произойдет, но более катастрофических последствий болезни, чем раньше, тоже не ожидается.

По словам Ванги, люди станут богаче, но денег у них не будет. Возможно, речь идет о безналичных расчетах и криптовалюте.

Что касается политики, Россия в ближайшем будущем укрепит связи с Китаем, а вот отношения с США останутся прохладными, предсказывала ясновидящая.

Предсказания Мишеля Нострадамуса

Предсказания известного французского пророка Мишеля Нострадамуса на 2022 год не слишком радужные. Он считал, что в наше время вероятно наступление новой войны.

По прогнозам прорицателя, в 2022 году «мир накроет великая тьма». Также возможен крупный взрыв, способный изменить климат на планете.

Именно из-за природных катаклизмов и возможны войны: по предсказанию Нострадамуса, люди могут быть лишены привычных благ, достатка в еде, и поэтому начать воевать за них друг с другом.

Предсказания Вольфа Мессинга

Вольф Мессинг был знаменитым советским менталистом, демонстрировавшим сверхспособности по чтению мыслей. У него тоже были прогнозы, касающиеся нашей эпохи.

Мессинг считал, что с конца 2021 года и в 2022 году в России наступит период глобальных перемен. И что в это время в стране вероятна смена власти, появление нового сильного лидера.

Но, подчеркивал менталист, жители страны должны осознавать свое место в социальной жизни, не рассчитывать только на власть. Страна выйдет из кризиса, если каждый будет думать о других.