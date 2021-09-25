Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2022 год

Исследователи расшифровали предсказание астролога Мишеля Нострадамуса на 2022 год. Согласно свежей интерпретации пророчества французского алхимика, землянам нужно приготовиться к весьма непростым временам.

Так, мировую экономику ждет обрушение доллара, а спекулятивные цифровые валюты вновь станут популярны, пишет болгарское издание «Факты». Кроме этого, в 2022 году компьютер впервые обретет самосознание, что будет грозить человечеству серьезными последствиями.

Нострадамус также предсказал, что в следующем году Европу потрясет невиданный ураган, а в океан упадет крупный астероид. В результате возникнет разрушительное цунами, от которого пострадают сразу несколько государств на побережье.

Нострадамус — живший в XVI веке французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами. Творческое наследие Нострадамуса включает десять центурий (942 катрена), которые содержат зашифрованные предсказания до 3797 года.