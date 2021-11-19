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Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Частное лунное затмение произойдет в небе в пятницу, 19 ноября 2021 года. Его можно будет увидеть на Дальнем Востоке и частично — в восточных регионах Сибири. По словам астрологов, это небесное явление означает время перемен и открытий.

Затмение Луны с максимальной фазой 0,97 произойдет в 12.04 по московскому времени. В это время Луна пройдет через южную часть земной тени. В момент максимальной фазы затмение будет выглядеть практически как полное, с ярким южным краем Луны, которая приобретет красноватый оттенок.

Лунное затмение открывает так называемый осенне-зимний коридор затмений. Те, кто чувствителен к погоде, перед затмением могут ощущать беспокойство, необъяснимые перепады настроения.

По словам астролога Юлии Левченко, лунное затмение символизирует завершение некого этапа, поэтому в убывающую фазу Луны, которая начнется после полнолуния (с 19 ноября по 4 декабря), наступает время:

  • распрощаться с людьми, отыгравшими свою роль;
  • избавиться от устаревших вещей;
  • найти выход из надоевших ситуаций.

«Можно сказать, что сейчас жизнь ставит перед нами задачи связать свои знания с материальным миром, реализовать их и получить выгоду», — написала астролог в Instagram.

Она предупредила, что событие не будет легким, оно ожидается несколько напряженным. Есть риск погрузиться в иллюзии, поэтому каждое свое действие важно тщательно обдумывать.

Если на день затмения, 19 ноября, запланированы важные дела, отменять их не стоит, но необходимо руководствоваться логикой, не давать волю эмоциям. В этот день нужно быть внимательными к самочувствию.

Что означает коридор затмений?

Осенне-зимний коридор затмений закончится 4 декабря, когда произойдет полное солнечное затмение. Энергии затмений дают человеку возможность исправить в жизни то, что его не устраивает, уверены астрологи. Это период для некой перезагрузки, нового этапа в жизни.

«Коридор затмений в энергетическом плане — это мощный, прочищающий от иллюзий период. В то же время здесь возможность многое понять и изменить! Причем изменить серьезно — в затмения мы вкладываемся в будущность на 18,5 лет вперед», – написала в Instagram астролог Анна Панжинская.

По ее словам, важно помнить, что все, что случается с нами в коридор затмений — случается не с нами, а для нас. Это время, чтобы самим управлять своей жизнью.

Во время коридора астролог рекомендовала:

  • меньше совершать импульсивные поступки;
  • не влезать в чужие конфликты;
  • не разбрасываться своей энергией;
  • больше наблюдать за миром и собой;
  • делать выводы;
  • работать с бессознательным.
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Отношения #Оракул #Космос #Природа
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