Что принесет первое новолуние осени?

Первое новолуние осени наступает в ночь на вторник, 7 сентября, когда Луна будет находится в созвездии Девы. Это обещает перемены к лучшему, призывает к порядку и предостерегает от безделья.

Первое сентябрьское новолуние ожидается 7 сентября 2021 года в 03.52 по московскому времени (7.52 по новосибирскому времени).

Новолуние в знаке Девы – время не только для порядка, к которому наиболее склонен этот знак, но и для исцеления – как физического, так и духовного, считают астрологи.

«Это благоприятный период для людей творческих профессий, занимающихся саморазвитием и духовными практиками. Энергии будут проявлять в нас чувствительность, эмоциональность, восприимчивость к происходящему, интуицию и эмпатию. Будут способствовать развитию воображения, проявлению творческого мышления, приходу новых идей», – пишет в Instagram астролог Татьяна Кривенко.

По ее словам, период способствует телесным практикам и оздоровительным процедурам. День новолуния и последующие за ним могут принести в жизнь каждого новые необычные идеи и знакомства.

Но знак Девы – не тот, которому все дается легко и играючи. Стоит быть готовыми к тому, что непростые вопросы решатся не так быстро, как бы этого хотелось, предупреждают астрологи.

«Это идеальное время исправления ошибок и принятия решений. Дева предпочитает возвращаться к основам и пересматривать дела», – добавляет астролог Анна Каменская.

Наступает удачное время для тех, кто планировал серьезные перемены. Именно Дева поможет тщательно к ним подготовиться и рассчитать все шаги, оценить риски.

День после новолуния идеален для наведения порядка в доме, в делах, бумагах. Также он благоприятен для тех, кто хотел поработать над режимом питания и отказом от вредных привычек.

В день новолуния важно:

Обращать особое внимание на сновидения, доверять интуиции;

Браться за новые дела;

Заниматься спортом и оздоровлением;

Поддерживать порядок в доме.

После новолуния нельзя: