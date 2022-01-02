Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте

Каким знакам Зодиака новый год принесет бурные романы, а кому — долгожданную гармонию и стабильность в отношениях, расскажет любовный гороскоп — 2022.

В новом году Черного Водяного Тигра будет три знака Зодиака, которых ждет максимальная удача в романтических делах. Это — Весы, Скорпионы и Козероги.

Весы

Новый год обещает Весам перемены. Вероятнее всего, они коснутся романтической сферы жизни. Если Весы мечтали выйти замуж или завести новый роман, есть все шансы для этого! 2022 год также подарит удачу тем, кто планирует прибавление в семействе.

Для свободных Весов самыми удачными периодами для знакомств окажутся конец зимы и середина лета. Именно в феврале и июле, согласно любовному гороскопу, наиболее вероятна встреча с тем самым человеком.

Скорпион

Семейных Скорпионов в 2022 году также ждут гармония и радость. Близкие, особенно дети, будут поднимать настроение изо дня в день. Приятно удивят и романтические партнеры.

Тем, кто мечтал о новом романе, судьба подарит счастливый шанс. Но не стоит ждать, что это будет «искра, буря, безумие» — новые отношения будут спокойными, основанными на интеллектуальной близости.

Козерог

В новом году Козероги смогут в полной мере реализовать себя в личных отношениях. Это тот случай, который называется «вместе мы — сила». Звезды дают шанс не только достигнуть гармонии, но вместе с любимым человеком построить и воплотить в жизнь самые смелые планы — будь то переезд, дети, крупная покупка или семейный бизнес.

Тем, кто мечтает о новых отношениях, звезды обещают встречу единомышленника, который может стать и романтическим партнером. Но в этом случае союз будет прежде всего для души, в нем будет больше интересных бесед, чем красивых слов.