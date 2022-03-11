Tinder добавит проверку владельцев анкет на судимость

Сервис знакомств Tinder приступил к внедрению системы проверки биографии. Пользователи смогут проверять друг друга на судимость, наличие штрафов или присутствие в реестре правонарушителей.

Некоммерческая организация Garbo, занимающаяся сбором открытых данных о судимостях, судебных разбирательствах, запретах и насильственных преступлений, начала интеграцию своей базы в сервис знакомств, сообщается на официальном сайте Match Group, владеющей Tinder.

В ближайшие месяцы планируется начать тестирование. В случае успешности внедрения Match Group интегрирует новую возможность во все 23 службы знакомств, принадлежащих компании.

Новая опция будет входить в сервис проверки биографии. Бесплатно его можно использовать только дважды, после чего стоимость услуги составит 2,5 доллара.