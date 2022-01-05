Кармические отношения: как понять смысл союза

Кармические отношения существуют не для «вместе навсегда», а для отработки важных жизненных уроков. Эзотерики назвали основные признаки таких отношений и дали советы — как понять смысл союза с помощью нумерологии.

Понятие кармы в этой ситуации — не то, что в него обычно привыкли вкладывать. Это не неотвратимая судьба, а моменты, которые необходимо проработать. Случается так, что «кармические партнеры» выполняют свои задачи и исчезают из жизни друг друга. Но бывает и так, что извлекают нужные уроки из союза и остаются вместе, считают парапсихологи.

Родовые программы — иногда самые простые вещи, например, способности к творчеству или определенным профессиям, передающиеся из поколения в поколение. Но в других случаях эти сценарии касаются вопросов семейных и других личных взаимоотношений.

Это не значит, что, если, например, в каждом поколении были измены или разводы, этого не избежать. Наоборот, жизненной задачей может стать исправить ошибки рода, проработать и закончить эту программу. В такие моменты часто и возникают кармические отношения. В жизни они могут случаться не один раз.

«Буддийские гуру считают, что такой шанс выпадает, когда накапливается много нерешенных проблем из прошлых жизней. Если вы готовы понять друг друга и свою роль в происходящем, то постигнете истины, которые были вам не ясны, и тем самым избавитесь от кармического долга», — объясняет консультант по отношениям Маргарет Пол.

Пять признаков кармических отношений:

Необычная близость. В кармических отношениях буквально с первых дней может казаться, что вы знаете человека давно, хотя на самом деле это не так. Эмоции в них с самого начала слишком сильные.

Резкие перемены, связанные с партнером. Например, если пара недавно вместе и решает уехать в другой город без объективных причин: с точки зрения кармических отношений это делается для того, чтобы никто из окружающих не мешал отрабатывать уроки.

Любовные треугольники, любовная зависимость. Если отношения — это «игра в одни ворота» или в них есть чувство, что вместе трудно, а врозь — как будто никак, это тоже может быть признаком кармической связи, не отработанной в прошлом.

Отсутствие детей в браке. Конечно, не всегда это выбор каждого, часто такие ситуации продиктованы объективными причинами, но в кармических отношениях редко бывают дети — они мешают отрабатывать задачи.

Резкое исчезновение. Бывает, что отношения заканчиваются не постепенно, а резко, без объяснения причин. Такие связи порой тоже бывают кармическими: задача выполнена, с этой точки зрения партнеры тоже друг другу больше не нужны.

Конечно, чаще всего вопросы связи, которая несет в себе глубокий смысл, каждый способен определить только сам, эти понятия редко укладываются в определенные списки. Основной признак кармических отношений — ощущение, что этот опыт для чего-то нужен, понимание глубины чувств.

Как определить кармические отношения по дате рождения?

Существует простой расчет связи между партнерами. Нужно сложить цифры даты рождения одного партнера до получения двухзначного числа, например: 22.04.1982 — это 2+2+4+1+9+8+2 = 28.

Затем нужно сложить аналогичным образом цифры, даты рождения второго партнера, например: 06.01.1979 — 6+1+1+9+7+9 = 33.

Потом сложить полученные результаты: 28+33=61. Из получившегося числа нужно вычитать число 22 до тех пор, пока не получится 22 или меньшее число: 61-22=39-22=17.

Значения чисел:

1 — Партнеры постоянно соперничают за лидерство. Чтобы сохранить союз, нужно учиться уступать.

2 — Не кармический, но гармоничный союз, у которого есть все шансы быть вместе до конца.

3 — У этой пары есть все шансы на счастье, но важно избегать воздействия извне — со стороны родных и друзей.

4 — Патриархальные отношения, в которых возможно много ревности и ссор.

5 — Союз с высокой долей вероятности можно назвать кармическим. В нем один берет на себя роль наставника, другой — ученика.

6 — На кармический союз, в котором царят уважение и взаимопонимание.

7 — Партнеры могут быть вместе, но не зависят друг от друга — не кармическая связь.

8 — Отношения скорее деловые, чем любовные, но они могут быть гармоничными. Союз не кармический.

9 — Брак не считается кармическим, обычно в нем у партнеров разные интересы и вкусы.

10 — Супруги счастливы вдвоем, но многое в этих отношениях основано на выгоде

11 — Кармический союз. Вероятны частые ссоры и расставания, которые в итоге приводят к примирениям.

12 — Кармический союз, в котором возможны измены, но расставание маловероятно.

13 — Сложный кармический брак, вряд ли продлится долго.

14 — Кармические отношения, которые с романтической точки зрения вряд ли будут долгими, но после расставания могут перерасти в дружбу.

15 — Партнеров связывает карма, отработать которую будет сложно. В этих отношениях возможен обман.

16 — Кармический союз, основанный на сексуальном притяжении, он вряд ли будет долгим.

17 — Партнеры связаны кармой, их союз может быть счастливым, если супруги научатся принимать недостатки друг друга.

18 — Счастливая пара, но эти отношения не кармические.

19 — Не кармический союз. Чтобы быть вместе, нужно учиться идти на уступки.

20 — Кармический союз, который обещает быть счастливым, в этом браке часто много детей.

21 — Трудности, которые возникают в начале этих отношений, легко преодолеть, союз не кармический.

22 — Этот союз считается кармическим. Влюбленные часто ссорятся и расстаются, но быстро возобновляют отношения.