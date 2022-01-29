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Без мужчин: почему россиянки так одиноки?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/ashcool-22419475
Последние 25 лет количество одиноких женщин в стране увеличивается. На сегодня живет одна каждая десятая россиянка. Почему наши дамы одиноки, вынужденно или по своему выбору?

Социолог Екатерина Дегтярева проанализировала базу опросов жительниц России в возрасте 18–69 лет, собранную за 1994–2019 годы. Результаты оказались неожиданными.

Одиноких мужчин в России меньше, чем женщин. При этом разрыв за четверть века вырос. Для сравнения, в 1994 году одиноких мужчин было 3,8%, женщин — 7,4%, в 2019 — 4,7% и 10,4% соответственно.

Женщины живут в одиночестве в основном после развода или смерти мужа, изредка — вообще не выходят замуж в течении всей жизни. При этом за 25 лет исследования число убежденных холостячек осталось на одном уровне. А вот число разведенных одиночек становилось все больше и больше.

«Одиночный образ жизни женщин в современной России не может быть охарактеризован как осознанный выбор, направленный на самореализацию. Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве», — написала в «Вестнике Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Дегтярева.

Развод всему виной?

Разведенным одиночкам в среднем 57,8 года. По мнению социолога, в 57–58 лет поиск нового спутника связан с гораздо большим количеством издержек, чем решение оставаться в доме одной.

«Для людей пенсионного возраста дом – это не просто место жительства, а хранилище воспоминаний, переезд из которого или подселение партнера будет значить потерю или замещение этих», — объяснила автор исследования.

При этом женщины-одиночки не отличаются от женщин, проживающих с двумя и более людьми, ни по уровню образования, ни по уровню заработной платы, ни по уровню удовлетворенности жизнью и материальным положением домохозяйства.

Это значит, что выбор в пользу ведения хозяйства в одиночку для российских женщин не связан с карьерными устремлениями и стремлением к самореализации.

Если число женщин-одиночек растет из-за разводов, то одинокие мужчины – это по большей части холостяки, никогда не состоявшие в браке.

У женщин требования выше

По данным другого исследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», женщины вдвое чаще мужчин задумывались о качестве отношений. Они также намного чаще собирались развестись — и в итоге так и поступали.

«Логично предположить, что требования к качеству отношений с партнером у женщин выше, чем у мужчин», — полагают авторы исследования.

Более 27% женщин, вышедших замуж в нулевые, хотели развестись. У мужчин эта доля всего 14%. Одновременно развестись современным поколениям стало намного проще — многие союзы так и остаются незарегистрированными. 

Средняя длительность брака колеблется в районе 9,5-10,5 лет, и есть тенденция к ее снижению.

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По данным ВЦИОМ, главными причинами разводов россияне считают бедность, измены и непонимание между супругами.

В одном из исследований разведенных спрашивали, что могло удержать их от разрыва. Самые популярные ответы: устранение причин измен и обмана, чувство любви друг к другу,  наличие общих детей и материальные соображения.

Респондентов также спрашивали, на чем, по их мнению, основана стабильность брака. Они называли такие факторы, как взаимная любовь и уважение, верность, взаимная поддержка, общие интересы, ответственность перед семьей и терпимость супругов друг к другу.

За последние 30 лет россияне также чаще стали говорить о том, что если решение о разводе принято, то факторов, способных повлиять на него, практически нет.

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Отношения #Аналитика #Психо #О людях
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