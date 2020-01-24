Все лгут: почему полиграф захватывает рынок

Детекторы лжи перестали быть диковинкой. Теперь на полиграфе проверяют не только шпионов в кино, но и кандидатов при приеме на работу, а также героев телешоу. Руководитель Лиги полиграфологов Сибири Елена Романенко рассказала Sibnet.ru о том, кто не может стать полиграфологом, правдиво ли тестирование на телевидении и можно ли обмануть детектор лжи.

Небольшая комната. Черное кресло с двумя блестящими металлическими кругами на сидении — датчиками движения для выявления противодействия. Сидеть на нем надо ровно.

На пальцы надевают датчики кожно-гальванической реакции и реакции периферических сосудов. Манжету на плечо — для контроля артериального давления. Датчики на торс — для мониторинга дыхательной системы. Еще один на голову — для определения движения мимических мышц.

«Я буду называть имена, в том числе ваше, а вы будете говорить на все "нет"», — командует эксперт. Лживое «нет» звучит ровно и неэмоционально. Но организм быстро выдает обман, это легко зафиксировал детектор и полиграфолог.

В последнее время этот метод исследования становится все более популярен. Причина, по словам эксперта, в надежности и точности. Но, как в и любом деле, здесь есть свои нюансы.

Все лгут

«Многие лгут и не замечают. На вопрос "Как дела?" отвечают, что все хорошо, потому что не хотят посвящать в дела. При встрече обманывают, говорят комплименты, как хорошо выглядишь. Если человек хочет остаться в социуме, ему зачастую приходится лгать. Мы от этого никуда не денемся. Если хотя бы один день говорить только правду, можно остаться и без друзей, и без работы», — говорит Елена Романенко.

Хотя врать люди учатся с детства, организм все равно выдает ложь: у человека изменяется пульс, ритм дыхания, он потеет. Эти реакции и фиксирует полиграф. А затем компьютер обрабатывает данные, сравнивает с физиологической нормой и полиграфолог дает заключение: правду сказал испытуемый или нет.

Поэтому обойти полиграф для обычного человека — миссия невыполнимая.

Если 10-20 лет назад попытки обмануть полиграф были единичны, то сейчас пробует каждый второй. Банальные способы находят в интернете: поджимать пальцы, подложить кнопку под пятку, прикусить язык, про себя повторять стихотворение, принять успокоительное, намазать пальцы антиперспирантом и тому подобное.

«Такие вещи мы легко вычисляем. Если мы даем специальный раздражитель, а реакции нет, это значит, что человек или не пригоден к исследованию, или он противодействует. Тогда мы договариваемся: либо он хочет пройти полиграф и будет выполнять инструкции, либо нет, и значит, ему есть, что скрывать, например, при приеме на работу», — объясняет эксперт.

Способы, описанные в Сети, полиграфолог комментирует с иронией — конечно, профессиональное противодействие в интернете не описано, таким методикам обучают только разведчиков и иных специалистов, от которых подобные умения требует профессия. Кроме того, чтобы обмануть детектор лжи, надо обладать определённым типом нервной системы, знать всю методологию проверки, и многократно тренироваться.

«Я специально не училась обходить полиграф, но на практических занятиях могу незаметно для начинающих учеников обмануть прибор. Сама то я вижу потом по полиграммам, где была ложь, но неопытный полиграфолог может и не распознать по началу», — говорит собеседница.

По ее наблюдениям, нужный опыт приходит к специалисту не ранее, чем через два года практики, тогда в профессии открывается второе дыхание.

Профессия полиграфолог

Чтобы стать дипломированным полиграфологом нужно пройти полный курс обучения — 520 часов — четыре месяца. Стоит он 92 тысячи рублей. Три недели ученики изучают теорию, потом проходят практику по кадровым проверкам, пишут дипломную работу.

Затем получают обратную связь по практике, учатся проводить с использованием полиграфа расследования и экспертизы, сдают экзамен и защищают дипломную работу. С дипломом они могут работать как частным полиграфологом, так и устроиться в органы правопорядка или коммерческую компанию, проводить судебные экспертизы на полиграфе.

Есть и сокращенный базовый курс объемом 240 часов, по итогам которого выдается удостоверение и можно работать по кадровым проверкам в коммерции. Он стоит 70 тысяч рублей.

В Сибири обучением занимается только Сибирская Школа Детекции Лжи Лиги полиграфологов на базе Центра интеллектуальных психофизиологических технологий «Эксперт». За десять лет здесь обучили более 150 человек.

Романенко уточняет, что начинающему полиграфологу необходимо иметь высшее образование, предпочтительно юридическое или психологическое. Можно стать хорошим экспертом и с другой специальностью, но именно профильное высшее образование, по мнению эксперта, дает системность мышления, способность к обучению и достижению поставленных целей.

«Я сразу вижу, кто сможет реализоваться в этой профессии, а кто нет. Для успешной работы необходимо уметь находить общий язык и с директором завода, и грузчиком. Мы в процессе проверки на полиграфе исследуем эмоциональную сферу, ее нужно уметь подготовить, человек не должен быть перевозбуждён, должен быть замотивирован на проверку (и мотивация — часть задачи полиграфолога)», — объясняет эксперт.

Также профессионал должен обладать аналитическими способностями, чтобы уметь верно обработать результаты проверки. Полиграфологу необходимы усидчивость, терпение и работоспособность. Беседа может длиться два-три часа, а затем весь материал еще нужно проанализировать.

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«У проверяемых есть такая тенденция — сдаваться по мелочи, глядишь... поверят. Спрашиваешь про причины реакции на присвоение по предыдущим местам работы. Отвечает, что брал канцелярию, брал какие-нибудь пакетики для заморозки. А ничего, что он каждый день по рулончику пакетов выносил? За этими признаниями могут быть завуалированы большие хищения», — приводит пример собеседница, когда от полиграфолога нужны не только знания, но и опыт, и способность ювелирно и настойчиво вести беседу, не веря на слово.

На подготовку письменного заключения по результатам проверки полиграфологам обычно отводится два-три дня, но часто клиенты просят результат сразу, например, если оперативные сотрудники работают с задержанным. В таких случаях специалист дает результат в этот же день.

«Самая долгая проверка была восемь часов с перерывом. Когда выезжаешь в СИЗО, бывает, отдаешь испытуемому и свой бутерброд. Потому что его могут и не успеть покормить, а надо, чтобы его организм и физиология работали», — вспоминает полиграфолог.

Телешоу и разоблачения

Полиграф теперь повсюду: его используют во время расследования мелких краж и серийных убийств, при приеме на работу в органы правопорядка и крупные компании, а также для разоблачения звезд в телешоу вроде «На самом деле» на Первом канале.

Многие полиграфологи заявляют, что это шоу дискредитирует профессию. В студии датчики на героях не подключены, само тестирование проходит за кадром, в эфире показывают только выгодные моменты.

«Это шоу по всем его законам. Неправильно составлены вопросы — они должны быть ясными, а не состоять из нескольких семантических блоков. Например: "Обманываете ли вы меня, что….?". На какую часть вопроса надо отвечать?», — комментирует Романенко.

При этом она признает, что реальную проверку на полиграфе никто бы смотреть не стал — она очень монотонная, и один вопрос, например, по краже, может интерпретироваться в 12 вариациях.

Но с другой стороны, по мнению собеседницы, пусть и с неправильно снятой технологией, подобные телепередачи — хорошая реклама услуг. Теперь любая бабушка и домохозяйка знает, что такое детектор лжи. Поток клиентов только растет. При этом настоящая методология остается в секрете.

После телеэфиров за исследованием стали чаще обращаться ревнивые мужья. Но полиграфологи не всегда соглашаются на такую работу, выясняя заранее, что планирует делать с этой информацией заказчик.

Многие из мужчин обращаются уже на грани психического расстройства… При этом результатом кто-то из пары (муж или жена) всегда остаётся недоволен. Муж уверен, что специалиста подкупили, если выясняется верность жены. А женщина утверждает, что произошла ошибка, если доказана ее неверность.

Вероятность ошибки

Вероятность ошибки есть, так как метод инструментальный, поясняет эксперт. Многое зависит и от физиологии человека. Если у проверяемого серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, он ночью работал или летел в самолёте, то точность результата может быть снижена.

«Обратилась как-то женщина на восьмом месяце беременности. Муж подозревает, что ребенок не его. Она просила, чтобы ее протестировали. Но я отказала по этическим соображениям, и потому что идет движение плода, гормональная перестройка, а значит, будут получаться неправильные показания», — приводит пример из практики собеседница.

Большую роль играет и опыт полиграфолога. С его стороны ошибки возможны, если некачественно проведена подготовка, плохо изучены материалы дела, не учтены разные версии.

Но, если человек сказал, что спрятал похищенное в одном месте, и полиграф подтвердил правду, а следователи не нашли похищенное в этом месте, это вовсе не говорит об ошибке теста. «Он мог после полиграфа пойти и перепрятать. В момент теста похищенное находилось в указанном месте. Данный пример указывает, что человек все-таки связан с похищенным, и с ним надо дальше работать другими методами», — говорит Романенко.

А вот у современной техники погрешностей нет. Она дает высокоточные результаты — 92% по методу Университета Штата Юта, при этом суд уже принимает результаты с вероятностью от 85%.

Большинство российских специалистов работают на отечественном оборудовании с красивым именем «Диана». Это не только прибор с датчиками, но и компьютерная система с большим вариантов обсчета, позволяющая накапливать базу тестов. Такой полиграф состоит из устройства контроля и оценки физиологических процессов (небольшая коробочка), набора датчиков и программного обеспечения. Все это может стоить от 190 до 300 тысяч рублей.

«Я мечтаю работать на чернильно-пишущем приборе, как раньше. Там нет никакой встроенной математики, ты сразу видишь полиграмму и сам принимаешь решение. Начинающих полиграфологов радует, что компьютер обрабатывает все сам. Но математикой невозможно человека померить, его физиология, увы, нелинейна», — отмечает собеседница.

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В ее практике был случай, когда компьютер показал только 65% лжи, что в суде не может быть рассматриваться в качестве доказательства, а специалист дал оценку о причастности человека к преступлению. Подозреваемый затем сознался и показал, как убивал и где орудие преступления.

Есть еще и психологический эффект от детектора лжи. Когда испытуемый знает, что его тут же перепроверят и разоблачат, он больше расположен сознаться, чем на обычном допросе. Например, были случаи, когда подростки на полиграфе признавались в том, что ложно обвинили отца в педофилии из-за того, что не пустил погулять или мама надоумила.

Но не все можно проверить с помощью датчиков. Полиграфологи часто отказываются выяснять оценочные категории. Например, детектор не расскажет — любит ли жена мужа или уважают ли сотрудники начальство, или кто является отцом ребенка в случае, когда женщина не уверена сама.