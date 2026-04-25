Почему женщины-начальники вызывают у мужчин стресс

Женщина-начальник
Подавляющее большинство мужчин подсознательно воспринимают женщин-руководительниц как угрозу своей маскулинности. А это, по утверждению психологов, вызывает у них хронический стресс.

Серия экспериментов итальянских исследователей из Университета Боккони показала, что мужчины в ходе рабочего диалога чувствуют себя уязвимыми, когда общаются с начальницей. При аналогичном контакте с боссом‑мужчиной признаки страха и дискомфорта исчезают.

Еще более масштабное исследование, проведенное учеными из немецкого Университета Кайзерслаутерн‑Ландау и охватившее порядка 20 тысяч мужчин, подтвердило эти выводы — сильный пол действительно чувствует угрозу от женщин-руководительниц.

Психологическое напряжение возникает из-за того, что мужчины начинают сомневаться в своей маскулинности, находясь в подчиненном положении. В дальнейшем это приводит к заметным изменениям в эмоциях, самооценке и поведении.

Маскулинность — это комплекс психологических особенностей и поведенческих традиций, характерных для мужчин. Формируется под влиянием социума, «мужского» воспитания и ожиданий окружения. 
Особо сильный эффект наблюдается в ситуациях, когда мужчины приходят к выводу, что не соответствуют идеализированному образу «настоящего мужчины». У таких подчиненных фиксируются состояния стресса, тревоги, дискомфорта и раздражения.

Подобные переживания могут трансформироваться в агрессию, негативное отношение к другим социальным группам и усиленную поддержку традиционных иерархических и доминирующих моделей общества, предупреждают исследователи.

Почему хороший работник не годится в руководители →
Еще по теме
Какие слова могут лишить мужчину эрекции во время секса
Почему люди забывают, зачем вышли из комнаты
Правда ли, что существуют технари и гуманитарии
Обзор чатов с виртуальными девушками: как пообщаться с ИИ‑подругой
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Картина дня
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Вспышка на солнце
Вспышка максимального уровня произошла на Солнце
Президент России Владимир Путин
США пригласят Путина на саммит G20 в Майями
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Все статьи
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
17
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России