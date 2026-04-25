Почему женщины-начальники вызывают у мужчин стресс

Подавляющее большинство мужчин подсознательно воспринимают женщин-руководительниц как угрозу своей маскулинности. А это, по утверждению психологов, вызывает у них хронический стресс.

Серия экспериментов итальянских исследователей из Университета Боккони показала, что мужчины в ходе рабочего диалога чувствуют себя уязвимыми, когда общаются с начальницей. При аналогичном контакте с боссом‑мужчиной признаки страха и дискомфорта исчезают.

Еще более масштабное исследование, проведенное учеными из немецкого Университета Кайзерслаутерн‑Ландау и охватившее порядка 20 тысяч мужчин, подтвердило эти выводы — сильный пол действительно чувствует угрозу от женщин-руководительниц.

Психологическое напряжение возникает из-за того, что мужчины начинают сомневаться в своей маскулинности, находясь в подчиненном положении. В дальнейшем это приводит к заметным изменениям в эмоциях, самооценке и поведении.

Маскулинность — это комплекс психологических особенностей и поведенческих традиций, характерных для мужчин. Формируется под влиянием социума, «мужского» воспитания и ожиданий окружения.

Особо сильный эффект наблюдается в ситуациях, когда мужчины приходят к выводу, что не соответствуют идеализированному образу «настоящего мужчины». У таких подчиненных фиксируются состояния стресса, тревоги, дискомфорта и раздражения.

Подобные переживания могут трансформироваться в агрессию, негативное отношение к другим социальным группам и усиленную поддержку традиционных иерархических и доминирующих моделей общества, предупреждают исследователи.