Почему люди забывают, зачем вышли из комнаты

Люди иногда совершенно забывают, зачем вошли в другую комнату. Американский психолог Санам Хафиз объяснила этот феномен, который в науке получил называние «эффекта дверного проема».

Такая забывчивость объясняется быстрой сменой окружающей обстановки. Мозг привязывает к конкретному месту, и при переходе в новое пространство может спонтанно «обновиться», сказала Хафиз в беседе с Yahoo.

По ее словам, мозг использует контекст — например, помещение или обстановку — как своего рода якорь для памяти. Когда человек проходит через дверь и оказывается в другом месте, меняется контекст, и мысль, связанная с предыдущей комнатой, может исчезнуть.

Такой эффект чаще возникает у людей, склонных к многозадачности, испытывающих высокий уровень стресса или перегруженных работой. Он также нередко встречается у творческих и по природе рассеянных людей, добавила психолог.

Она отметила, что подобная забывчивость совершено не обязательно говорит о проблемах с памятью. У людей с активным мышлением мозг постоянно планирует следующие шаги, поэтому текущая задача может «теряться», когда внимание переключается на новую ситуацию.



Чтобы уменьшить вероятность такого сбоя памяти, специалист советует проговаривать свои планы вслух, пока человек идет в другую комнату, посоветовала Хафиз.