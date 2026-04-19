Какие слова могут лишить мужчину эрекции во время секса

Существуют слова, которые во время интимной близости вместо разжигания страсти могут вызвать у мужчин обратную реакцию — потерю эрекции, предупредили британские сексологи.

Популярная у женщин фраза «не останавливайся, сильнее» может иметь неоднозначное влияние на мужчину. Особенно если он старается «по максимуму». Это мешает физиологической реакции, приводит портал Metro слова сексолога Гиги Энгла.

Психотерапевт Алек Уильямс пояснил, что в такой ситуации мужчина больше концентрируется на «правильном» выполнении, при этом теряя контакт с ощущениями, а это может приводить к ослаблению эрекции или трудностям с достижением оргазма.

Негативную роль может стать и физическое перенапряжение. Если мужчина начинает двигаться быстрее и интенсивнее, чем ему комфортно, он быстрее устает, что также влияет на эрекцию.



Сексологи советуют во время близости уделять больше внимания коммуникации. Уточнять, что именно партнер имеет в виду под словом «сильнее». Это помогает снизить неопределенность и давление, заключили они.