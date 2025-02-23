Мужчины и женщины допускают шесть основных ошибок в сексуальных отношениях, рассказала психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Первая ошибка – отсутствие инициативы. Чаще эту ошибку совершают женщины, считая, что инициатором секса должен быть мужчина. Один из сексуальных мифов это то, что мужчина всегда хочет заняться сексом, и женщина считает, если любит, значит хочет», — сказала в интервью «Газете.ру» Карпова.

По ее словам, «мужчина также может не хотеть секс и ждать женской инициативы, он тоже хочет чувствовать себя желанным и сексуально привлекательным».

Еще одна ошибка, когда партнеры не умеют разговаривать о сексе и во время секса. «Иногда кто-то стесняется сказать, что хотел бы попробовать разнообразить секс, думая, что этим может обидеть партнера. Или кто-то систематически делает то, что другому не нравится, но не желая обидеть партнера, а второй боится об этом сказать», — обратила внимание врач.

Рутина — «убийца» секса

Третья ошибка — однообразие. Один из самых частых запросов к сексологу это снижение либидо, когда один из партнеров, или оба перестают испытывать желание. Причиной этому может стать скука, вызванная рутиной и однообразием, отметила Карпова.

«Четвертая – секс по обязательству. В определенные периоды некоторые пары занимаются сексом «потому что нужно зачать ребенка» или «вроде как бы надо», не получая от этого наслаждения. Секс становится обязанностью. «А любой долг — это убийца либидо», — подчеркнула сексолог.

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Не уделять время прелюдии – еще одна распространенная ошибка, как и симуляция оргазма. Они могут разрушить сексуальную жизнь в паре, сказала эксперт.

«Почему женщины симулируют оргазм? Причин много: боятся обидеть партнера, не знают как сказать, так как стесняются говорить о сексе, не понимают, как они получают удовольствие, соответственно не могут объяснить партнеру, относятся к сексу только как к супружескому долгу», — заключила Карпова.