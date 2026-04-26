Психологи нашли простой способ отучить ребенка обманывать

Дети перестают постоянно обманывать, если разрешить им это делать, к такому неожиданно выводу пришли психологи, устроив для малышей эксперименты в форме игры.

В ходе эксперимента дети прятали наклейки с героями мультфильмов в один из двух стаканов. Затем исследователь спрашивал, где наклейка? Ребенок указывал на один из стаканов. Если наклейка оказывалась в другом, малыш выигрывал и оставлял приз себе. Часть детей перед началом предупреждали, что в игре можно обманывать, остальным этого не говорили.

Результат оказался парадоксальным. Хотя в целом дети обманывали довольно часто — примерно в 60–80% случаев — те, кому разрешили лгать, делали это реже. Этот эффект подтвердился в трех независимых экспериментах, приводит журнале Developmental Science отчет ученых.

По их словам, моральные установки у детей сохранили влияние даже тогда, когда правила снимали запрет на ложь. Даже в простых играх детское поведение определяется не только расчетом, но и внутренними моральными ориентирами.

Напоминание о том, что «давать неправильный ответ плохо», могла сильнее зафиксировать внимание ребенка на моральной стороне лжи. Вместо снятия запрета она, наоборот, напоминала о нем.



Честность у детей — это не просто следование запретам взрослых: уже в дошкольном возрасте ребенок одновременно оценивает правила, ожидания всзрослых и возможную выгоду.