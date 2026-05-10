Как побороть раздражение от коллег на работе

Несколько простых способов позволят справиться с чувством раздражения, которое могут вызывать коллеги на работе, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков.

«Техника "паузы перед реакцией". При нарастании раздражения сделайте три медленных выдоха. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снижает уровень норадреналина, возвращая контроль префронтальной коре. Реакция, принятая в состоянии аффекта, почти всегда ухудшает ситуацию», — посоветовал врач в интервью «Ленте.ру».

Он также рекомендовал метод разделения намерения и поведения. Нужно задать себе вопрос: «Коллега ведет себя так специально или просто иначе устроен?».

«Исследования в области социальной нейронауки показывают, что большинство раздражающего поведения объясняется темпераментом, привычками или тревогой — а не злым умыслом. Это снижает интенсивность аффективной реакции», — пояснил психотерапевт.

Эксперт также посоветовал использовать «Я-высказывания» вместо обвинений: не «Ты постоянно перебиваешь», а «Когда меня перебивают, мне сложно донести мысль». Это снизит вероятность защитной реакции у собеседника и переведет разговор в конструктивное русло.

«Если контакт с коллегой неизбежен, минимизируйте его интенсивность: переписка вместо разговора, встречи с четкой повесткой. Это не избегание — это управление ресурсом внимания и эмоциональным бюджетом», — заключил врач.

