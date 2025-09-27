НАВЕРХ
Отношения
Когда переходить на «ты» с коллегами

Sibnet.ru
Рукопожатие коллег
Фото: © Pxhere.com
Новый сотрудник, выбирая форму обращения к коллегам, должен ориентироваться на профиль компании, традиции коллектива и личные ощущения, советуют эксперты в области делового этикета.

В творческих коллективах , IT-компаниях принято обращаться друг к другу на «ты», и это нормально. Это дает больше свободы, создает творческую атмосферу, убирает лишние барьеры.

«Такое общение связано с тем, что в IT пришло много молодежи до 30 лет, которые быстро состоялись как профессионалы», — цитирует руководителя компании «Мегаплан» Сергея Козлова портал «Зарплата.ру».

В государственных ведомствах, напротив, повсеместно обращаются на «вы» даже к подчиненным, стоящим на несколько ступеней ниже. Столь официальный стиль связан с тем, что в данном случае обращаются не к человеку, а к определенной роли, которую он выполняет, пояснил Life.ru эксперт по речевому этикету Тимур Рагга.

Врачи друг к другу часто обращаются на «ты», но по имени-отчеству. Для них такой стиль — признак включенности в профессиональное сообщество, знак уважения коллег, отметила ведущий менеджер по персоналу компании ICL Services Марина Маркелова.

Дело тонкое

Для каждого нового сотрудника наступает момент, когда можно установить неформальные отношения с равными по уровню коллегами. Тут нужно почувствовать, что такое желание есть и с их стороны. Тогда стоит просто спросить: «Может, перейдем на "ты"?»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто здоровается первым

Но если это начальник или коллега, старший по возрасту, инициатива должна исходить от них. Как правило, в компаниях с демократичной корпоративной культурой руководитель сам стремится к тому, чтобы все его сотрудники обращались друг к другу на «ты».

Следует также учесть, что обращение на «ты» относится к неофициальной стороне деловых отношений. В ходе публичных мероприятий, совещаний, конференций лучше обращаться к коллегам на «вы», какими бы неформальными ни были отношения в обычной рабочей обстановке.

