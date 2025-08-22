Если мало платят: подработка вместо увольнения

Чаще всего сотрудники российских компаний увольняются из-за низкой зарплаты. Но если работа — любимая, то не стоит торопиться писать «по собственному». Возможно, в этой ситуации идеальным выходом станет подработка в свободное время.

Дополнительная работа имеет как свои плюсы, так и минусы, и подход здесь должен быть индивидуальным, рассказала карьерный консультант, руководитель HR-проектов компании hh.ru Ирина Берг.

Аргументы «за»

Рассматривать вариант с подработкой следует, если у человека остаются силы и свободное время после основной работы и в выходные, которое он готов потратить. Также важно определить финансовую цель, которая мотивирует на дополнительные усилия.

Аргументом станет обладание знаниями и навыками, которые интересны, например, бывшим коллегам и знакомым, которые часто обращаются за профессиональными консультациями. Именно эти консультации можно монетизировать, превратив их в частные заказы.

Но в этом случае важно, чтобы основной работодатель не выдвигал ограничивающих требований по дополнительной работе.

Подработкой может стать хобби. Например, если маркетолог увлекается дизайном. Или экономист в свободное время занимается резкой по дереву. Достаточно сделать портфолио работ и разместить объявления.

Но важно, чтобы семья поддерживала идею второй работы, поскольку она станет отнимать больше времени, чем просто увлечение. При этом не стоит отводить подработке 100% свободного времени — отдых нужен всем.

Аргументы «против»

Брать подработку не стоит, если на основной работе день ненормированный и задачи могут возникать в вечернее время или уходить «на дом». Даже небольшая подработка — это также сроки, обязательства, ответственность.

Если у работника недавно произошли изменения на работе (перевод, новый руководитель, новый проект) или он только пришел в компанию, то с подработкой спешить не стоит. Адаптация всегда требует больше ресурсов, чем рутинная деятельность, а дополнительная работа может отнять необходимые силы и энергию.

Маленькие дети без надежной «страховки» в виде няни, бабушек, дедушек или других близких — также препятствие для дополнительной работы.

Следует учитывать и состояние здоровья — дополнительная работа всегда найдется, а здоровье и хорошее самочувствие легко утратить.

Примеры дополнительной работы

Подработки бывают нескольких видов. Дополнительная занятость с регулируемой нагрузкой позволяет работнику самому определять — сколько часов он готов потратить и какой размер вознаграждения хочет получить. Такие вакансии размещаются на специальных сайтах, это может быть работа копирайтера, водителя такси, курьера, репетитора, дизайнера.

Другой вариант — подработка, в которой постоянно развиваются навыки работника. Примеры вакансий: программист, UI/UX-исследователь, SMM-специалист, автор. Такие предложения обычно находят через знакомых и коллег, которые уверены в квалификации претендента.

Дополнительная занятость также поможет «примерить» на себя новую профессию или роль. Когда работник хочет сменить сферу деятельности, но сомневается, такая подработка проверит новую карьерную гипотезу практикой. При этом у человека сохранится доход и минимизируются риски от необдуманного шага.