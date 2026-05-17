Как быстро снять стресс на работе

Стресс на работе
Наведение порядка в документах на работе может снизить тревожность и уменьшить стресс, рассказала психолог, психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина.

Беспорядок может увеличивать когнитивную нагрузку у людей: мозг вынужден обрабатывать множество лишних стимулов, что снижает концентрацию, усиливает утомление и может повышать уровень стресса, рассказала в интервью «Газете.ру» психолог.

«Любая деятельность, которая возвращает ощущение структуры — разбор документов или организация пространства – символически и практически восстанавливает границы: "здесь понятно", "здесь управляемо"», — пояснила эксперт.

Во-вторых, беспорядок создает эффект «незавершенных дел». Каждая аккуратная стопка бумаг или неразобранный файл – это микросигнал: «надо разобраться». Даже если человек сознательно об этом не думает, психика удерживает эти «открытые гештальты», что усиливает фоновое напряжение, отметила психолог.

«В-третьих, сам процесс упорядочивания – это простая деятельность с быстрым результатом. В ситуации тревоги, где много неопределенного и неконтролируемого, это дает переживание завершенности и эффективности», — сказала эксперт.

Топ комментариев

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Uynachalnica

На галерах все изменения к лучшему!

-Керя-

На выборах кандидаты в депутаты людям на уши льют что жить будем ещё лучше.