Как быстро снять стресс на работе

Наведение порядка в документах на работе может снизить тревожность и уменьшить стресс, рассказала психолог, психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина.

Беспорядок может увеличивать когнитивную нагрузку у людей: мозг вынужден обрабатывать множество лишних стимулов, что снижает концентрацию, усиливает утомление и может повышать уровень стресса, рассказала в интервью «Газете.ру» психолог.

«Любая деятельность, которая возвращает ощущение структуры — разбор документов или организация пространства – символически и практически восстанавливает границы: "здесь понятно", "здесь управляемо"», — пояснила эксперт.

Во-вторых, беспорядок создает эффект «незавершенных дел». Каждая аккуратная стопка бумаг или неразобранный файл – это микросигнал: «надо разобраться». Даже если человек сознательно об этом не думает, психика удерживает эти «открытые гештальты», что усиливает фоновое напряжение, отметила психолог.



«В-третьих, сам процесс упорядочивания – это простая деятельность с быстрым результатом. В ситуации тревоги, где много неопределенного и неконтролируемого, это дает переживание завершенности и эффективности», — сказала эксперт.