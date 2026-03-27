Ежегодно появляются новости о самых выгодных и невыгодных месяцах для отпусков. Так, например, в 2026 году самым выгодным объявлен июль. Разбираемся, как даты отпуска сказываются на выплатах и как самому рассчитать оптимальное время отдыха.

Говорить о календарной финансовой выгоде гарантированно можно только для тех работников, кто трудится на окладе традиционные пять дней в неделю.

Для начала нужно знать, что зарплата и отпускные рассчитываются по-разному. Зарплата — это фиксированная сумма, которая не зависит от количества рабочих дней в месяце.

Отпускные — не часть зарплаты, которая просто выдается перед отдыхом. Они рассчитываются на каждый календарный день отпуска за исключением праздничных выходных, таких как 9 мая. А расчет размера отпускных производится на основании общего заработка за 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска.

Если упростить сложные бухгалтерские формулы, то суть такая: общий доход за 12 месяцев (оклад, районный коэффициент, премии, надбавки, доплаты за переработки) делится на 12, затем на 29,3 (среднее количество дней в месяце за вычетом праздничных выходных) и умножается на количество дней отпуска.

Пример: Виктор идет в отпуск на 14 календарных дней, в этот период нет никаких государственных праздников. То есть ему должны оплатить все 14 дней отдыха. Его зарплата 50 тысяч рублей в месяц. В течение 12 месяцев до отпуска он дважды получал премии 10 и 15 тысяч рублей. За этот период не ходил на больничные, не было отгулов и иных неоплачиваемых периодов.



50 000 х 12 + 10 000 + 15 000 = 625 000 (заработок за расчетный период)

625 000 / 12 / 29,3 = 1 777,6 (средний заработок, «цена» отпускного дня)

1 778,6 х 14 = 24 886,4 (размер отпускных на 14 календарных дней)

Чем отличаются месяцы

Невыгодными для отпуска считаются месяцы, в которых мало рабочих дней. Обычно это январь, февраль и май. А выгодными — наоборот, месяцы с большим количеством рабочих дней.

Дело в том, что один рабочий день при фиксированной зарплате в разные месяцы стоит по-разному (зарплата делится на количество рабочих дней по производственному календарю). В январе, когда рабочих дней всего 15, стоимость дня у Виктора будет 3 333 рубля. А в июле, когда 23 рабочих дня — 2 174 рубля.

И получается, если Виктор пойдет в отпуск на 14 дней после новогодних каникул, то получит зарплату всего за один оставшийся рабочий день января — 3 333 рубля. А если отгуляет две недели в июле, то зарплата за оставшиеся девять рабочих дней будет 19 566 рублей. И это при одинаковом размере отпускных.

Если в том же январе Виктор пойдет в отпуск на меньший срок, то получит больше зарплаты, но все равно общая сумма окажется меньше той, которую получил бы за полностью отработанный месяц. Например, семь дней отпуска и десять дней работы это 12 443 и 33 330 рублей (45 773 рубля).

Таким образом, лучше выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней по производственному календарю и без длинных праздничных выходных. Тогда и отпускные, и общая сумма выплат (отпускных и зарплаты) будут больше.

Количество рабочих дней в месяцах 2026 года:

Почему отпускные меньше зарплаты

Январь — 15Февраль — 19Март — 21Апрель — 22Май — 19Июнь — 21Июль — 23Август — 21Сентябрь — 22Октябрь — 22Ноябрь — 20Декабрь — 22

Это частая ситуация, связанная с особенностями налогообложения и с тем, что зарплата включает фиксированные оклад, надбавки и премии за текущий месяц, а отпускные рассчитываются от среднего заработка за год.

А еще потому, что некоторые работники не учитывают, что отпуск оплачивается по календарным дням, и не включают в него выходные.

Как получать больше отпускных

Отпускные выплачиваются на каждый календарный день отдыха за исключением праздничных выходных. Поэтому — чем больше дней, тем выше выплата. Но планировать и считать лучше с учетом рабочего остатка месяца, чтобы общая сумма за месяц не оказалась неприятным сюрпризом.

Некоторые работодатели позволяют брать отпуска маленькими частями по выходным. Тогда не будет потерь в зарплате, а к ней добавятся отпускные выплаты.

Но одна часть отпуска в году должна быть не меньше 14 дней. В этом случае ее можно увеличить до 16 дней — взять отпуск не с понедельника, а субботы.

Если в компании практикуются квартальные или полугодовые премии, то стоит дождаться получения такой премии, а затем писать заявление на отпуск в месяц, следующий за премиальным. Тогда выплата будет учтена при расчете размера отпускных.

Если была выплачена особо крупная единоразовая премия за достижения, то отпуск нужно успеть взять, пока эта премия входит в расчетный период (12 месяцев), после выплата уже не скажется на размере отпускных.

Как экономить отпуск

Если нужно экономить отпуск, то лучше брать его сразу после праздничных и обычных выходных, не включая их в отпуск. Например, планируя отдохнуть две недели, указать в заявлении два периода с понедельника по пятницу каждый.

Но получить в конце года денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, как было раньше, теперь нельзя. Такая компенсация выплачивается только при увольнении — за все накопившиеся неиспользованные дни отдыха.