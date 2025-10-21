Чем опасна публикация фотографий с отдыха

Россияне нередко публикуют в соцсетях и мессенджерах фотографии с отдыха, однако такой информацией могут воспользоваться мошенники, предупредили специалисты «Лаборатории Касперского».

Согласно данным компании, 72% россиян публикуют фото с отдыха, каждый второй делает это во время поездки. Примерно 50% отдыхающих сопровождают снимки геотегами, а около трети — не ограничивают доступ к своим публикациям.

Все это создает опасность овершеринга — чрезмерного разглашения личных данных. Мошенники могут собирать информацию о человеке, его увлечениях и маршрутах из соцсетей, чтобы придумывать убедительные фишинговые или скам-схемы.

Фото или видео также могут использоваться для создания дипфейков. Кроме того, по отпускным снимкам злоумышленники способны вычислять пустующие квартиры, предупредили эксперты компании.

Чтобы минимизировать риски, россиянам порекомендовали создать в Сети закрытый альбом с отпускными фото, доступ к которому будут иметь только близкие друзья и родственники, или же сделать публикации уже после возвращения с отдыха.