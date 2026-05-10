Москвичам сняли все ограничения на работу интернета

Временные ограничения на работу мобильного интернета в Москве, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, полностью сняты, сообщила пресс-служба Минцифры.

Ведомство уточнило, что операторы связи восстанавливают доступ абонентов к интернет-сервисам. На первом этапе у пользователей могут открываться только сайты из белого списка, однако доступ должен возобновиться полностью.

Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. При угрозах безопасности могут точечно вводиться новые ограничения, о чем операторы оперативно предупредят абонентов.

Минцифры напомнило, что точечные ограничения на работу мобильного интернета вводятся из-за угрозы со стороны беспилотников. Отключения позволяют снизить точность наведения украинских дронов.