Как заблокировать звонки с неизвестных номеров

Звонки с неизвестных номеров чаще всего оказываются рекламой или происками мошенников. Современные смартфоны позволяют буквально за минуту оградить пользователя от надоедливых спам-звонков встроенными средствами Android.

Как защититься от вызовов с неизвестных номеров

Самый простой способ заблокировать звонки с неизвестных номеров для устройств на операционной системе Android — использовать режим «Не беспокоить». Однако для этого потребуется дополнительно его настроить.

Для начала следует перейти в меню «Настройки» и выбрать раздел «Звук и вибрация». Там необходимо нажать на кнопку «Не беспокоить». После этого нужно перейти в подраздел «Исключения».

По умолчанию режим блокирует все звонки. В разделе «Исключения» можно выбрать уведомления и вызовы, которые будут поступать на смартфон или автоматически блокироваться. Для этого необходимо нажать на пункт «Вызовы и сообщения».

Блокировка звонков с неизвестных номеров доступна на одном экране Фото: © Sibnet.ru

В нем можно разрешить звонки для всех своих контактов либо только избранных — тех, кто отмечен звездочкой. Например, это могут быть близкие люди или коллеги. Аналогичные параметры будут действовать для СМС.

Заблокированные звонки будут показываться в пропущенных, при необходимости пользователь сможет перезвонить.

Еще одна опция — звонок при повторном вызове. При ее активации устройство подаст звуковой сигнал, если абонент перезвонит в течение 3 минут. Соответственно, первый звонок будет заблокирован.

Блокировка звонков с неизвестных номеров будет действовать, пока активен режим «Не беспокоить». При необходимости режим можно мгновенно отключить, после этого до абонента сможет дозвониться любой желающий.