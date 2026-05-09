Россияне пожаловались на недоступность «Госуслуг»

Сбои фиксируются в работе сайта «Госуслуги», жалобы поступают из разных регионов России, следует из данных сайта Downdetector.

Первые сообщения о проблемах с доступом к федеральному порталу начали поступать от граждан утром 9 мая. По данным сервисов мониторинга, всплеск жалоб был зафиксирован в крупных городах — в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге.

Большинство пользователей жалуются, что веб-версия портала «Госуслуги» не загружается, выдавая сообщение об ошибке сервера или тайм-ауте подключения. Также проблемы связаны с невозможностью авторизации в системе через ЕСИА.

Кроме этого, фиксируются неполадки в мобильном приложении — официальное приложение «Госуслуги» для iOS и Android отказывается подключаться к серверам, демонстрируя бесконечную загрузку.

