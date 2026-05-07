Названы самые популярные пароли россиян

Большинство россиян до сих пор выбирают слишком простые и предсказуемые пароли, которые легко взламываются злоумышленниками, сообщила «Лаборатория Касперского».

Компания изучила 231 миллион уникальных паролей из утечек 2023–2026 годов, опубликованных в даркнете. По данным исследования, почти половину всех паролей можно подобрать менее чем за минуту, а три из пяти — максимум за час.

Главной проблемой остаются шаблонные комбинации. Пользователи продолжают добавлять к словам простые цифры, даты рождения или популярные последовательности вроде «1234» и «qwerty».

Более половины всех паролей заканчиваются цифрами, а примерно каждый восьмой содержит годы — чаще всего от 1990 до 2026. Одной из самых распространенных цифровых комбинаций ожидаемо стала «1234».

Также пользователи часто используют последовательные нажатия клавиш — например, «qwerty» или «ytrewq». Среди спецсимволов лидирует @ — он встречается почти в каждом десятом пароле. Также популярны точка и восклицательный знак.

Для основы паролей часто используются эмоциональные слова: love, angel, life, star и другие. Еще одна проблема — повторное использование старых комбинаций на новых сервисах. Более половины паролей из новых утечек уже фигурировали ранее.