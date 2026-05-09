Москва осталась без мобильного интернета

Мобильный интернет в Москве 9 мая не будет работать весь день, включая белый список сайтов, сообщило Минцифры.

Также будет недоступна функция отправки СМС. Ограничения связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений, уточнило ведомство. Также пользователям мобильных операторов будут доступны голосовые звонки.

Восстановить работу мобильного интернета в столице планируется утром 7 мая, однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения.