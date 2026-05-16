Пользователям Gmail урезали бесплатное «облако»

Компания Google начала предоставлять лишь 5 гигабайт бесплатного облачного хранилища для пользователей Gmail вместо стандартных 15 гигабайт, следует из публикаций на форумах.

Так, пользователи пишут, что при регистрации нового адреса Gmail платформа предложила увеличить объем бесплатного хранилища до 15 гигабайт только после подтверждения аккаунта с помощью мобильного номера.

Официально компания ситуацию не комментировала. На страницах технической поддержки Google Drive по-прежнему указано, что всем пользователям бесплатно доступны 15 гигабайт пространства, распределяемого между Gmail, Google Drive и Google Photos.

Увеличить стартовый объем облачного хранилища можно только после оплаты подписки, однако в настоящее время для россиян она официально недоступна.